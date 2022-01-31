Сериал Halo обзавелся трейлером и датой релиза

Полноценный трейлер предстоящего сериала по Halo показали в матче плей-офф чемпионата AFC NFL между «Цинциннати Бенгалс» и «Канзас-Сити Чифс».

Это первый полноценный трейлер шоу, который, в отличие от серии коротких тизеров, выпущенных в прошлом году, и он дает более полное представление о сюжете. Похоже, телеадаптация не следует каким-либо конкретным аркам из самих игр. Еще в ролике можно увидеть Кортану, а также Элитов (они же Сангхейли).

Шоу расскажет о конфликте 26-го века между человечеством и союзом инопланетных рас Covenant. Главную роль Мастера Чифа сыграл Пабло Шрайбер («Оранжевый — хит сезона», «Американские боги»). Кортану озвучила та же Джен Тейлор, которая подарила свой голос персонажу в играх серии Halo, а вот прототип Кортаны — доктора Кэтрин Халси, воплотила актриса Наташа Макэлхоун, известная широкой публике по сериалу «Блудливая Калифорния».





Шоураннерами сериала Halo выступили Кайл Киллен («Бобёр», «Пробуждение») и Стивен Кейн («Последний корабль»), режиссерами — Отто Батхёрст («Чёрное зеркало», «Робин Гуд: Начало») и Джонатан Либесман («Гнев титанов», «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»).





Showtime анонсировал сериал по Halo еще в 2018 году, но в итоге телеадаптация досталась CBS и ее онлайн-кинотеатру Paramount Plus. Это уже третья, после Halo 4: Forward Unto Dawn (2012) и Halo: Nightfall (2014), попытка перевести игру в сериальный формат.





Первый сезон состоит из десяти эпизодов по 60 минут. Шоу начнет выходить в онлайн-кинотеатре Paramount Plus с 24 марта. Сам сервис пока что недоступен на территории Украины.



