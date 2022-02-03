День святого Валентина. Лучшие новые ромкомы

У французов есть хорошая традиция – смотреть романтические фильмы на 14 февраля, подниматься на Эйфелеву башню, а в завершение вечера ужинать при свечах. Необязательно лететь в Париж, чтобы праздник запомнился. Создайте волшебную атмосферу дома.







Отем де Уайлд, 2020





Эмма - молодая, обеспеченная, надменная и красивая англичанка (по крайней мере, такого она о себе мнения), которая - дикость для 19 века - не стремится замуж, зато ловко соединяет сердца всех, кто имел несчастье оказаться рядом.

Девушка живет с неуклюжим, но любящим ее отцом и все время ругается с язвительным соседом Джорджем Найтли, который старше ее на 15 лет и обожает нравоучения. Но истинных намерений мужчины Эмма не замечает - уж больно она увлечена налаживанием личной жизни своей новенькой гувернантки.

Эмма может показаться веселой и наивной, но на самом деле это такое же большое кино о любви, как и Гордость и предубеждение. Просто здесь чаще шутят английские шутки и меньше ругаются под дождем. Хотя и без трогательного признания в любви с атмосферными осадками тоже не обойдется.

Легкая, чуткая и озорная британская комедия по Джейн Остин на удивление оказалась не переосмыслением классики, а попыткой адекватно и ответственно перенести роман на экран.

Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes - 85 процентов. На сайте Metacritic оценка фильма, основанная на 45 рецензиях, составила 71 балл из 100.

Макс Барбаков, 2020





Найлз случайно попал на свадьбу вместе с надоедливой подружкой невесты Мисти. Случается неприятность и он оказывается во временной петле. Теперь выслушивать щемящие тосты придется вечно. Однажды вместе с ним в временной петли попадает сестра невесты Сара. В распоряжении этой парочки бесконечное лето в Палм-Спрингс и возможность без риска для жизни делать все, что приходит в голову. Являясь легкими на подъем, изо дня в день они оба познают новые острые ощущения: от эксцентричных выходок в баре до полетов на самолете, которые заканчиваются неминуемой смертью. Однако их дорогам придется разойтись. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes, основанный на 93 рецензиях со средней оценкой 8.23/10, составляет 95 процентов. Консенсус критиков сайта гласит: "Сильная актерская игра, уверенная режиссура и освежающе оригинальная концепция делают Зависнуть в Палм-Спрингс ромкомом, в который легко влюбиться". На Metacritic средняя оценка фильма, основанная на 33 рецензиях кинокритиков, составляет 84 из 100, что указывает на "всеобщее признание". Ты - мое сомнение Netflix, 2019





Когда знаменитый шеф-повар Саша Трен возвращается в свой родной Сан-Франциско, чтобы открыть новый ресторан, она встречает друга детства Маркуса Кима, с которым потеряла связь после гибели его матери, которая учила ее готовить. Пара начала налаживать отношения и снова сближается, но в их жизни неожиданно появляется Киану Ривз, играющий претенциозную версию самого себя и пассию главной героини. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90 процентов на основе 86 рецензий критиков со средней оценкой 7 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 64 из 100 на основе 20 рецензий, что соответствует статусу "в основном положительные отзывы". Всем парням, которых я любила раньше Netflix, 2018





Действие ленты, основанной на одноименной новелле Дженни Хан, разворачивается вокруг жизни застенчивой шестнадцатилетней школьницы Лары Джин Кови. Ее овдовевший отец и сестры беспокоятся о том, что девочка проведет остаток школьных лет, зарывшись в любовных романах. Лара Джин хранит коробку с письмами, адресованными каждому мальчику, в которого она влюблялась на протяжении нескольких лет. В одночасье все переворачивается с ног на голову, когда в начале учебного года любовные письма таинственным образом отправляются в руки своих адресатов. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97 процентов на основе 61 рецензии критиков. На сайте Metacritic фильм получил оценку 64 из 100 на основе 12 рецензий. Притворись моим парнем Давид Моро, 2013

Французский романтический комедийный фильм, который рассказывает о 38-летнем редакторе молодежного журнала, которой грозит потеря должности из-за того, что ее начальнику хочется кого-то более дерзкого и спонтанного. Случай в самолете сводит ее со студентом, в интрижке с которым она находит возможность сохранить свою должность - начальник в восторге от такого мятежа. Сердцеед Паскаль Шомей, 2010



