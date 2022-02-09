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8 февраля 22, 21:26
«Оскар-2022». Полный список номинантов на премию
Вкратце о претендентах на «Оскар-2022»
- Лидером по числу номинаций стала «Власть пса» — ковбойская драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион представлена в 11 категориях, при этом на статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана претендует два актера из нее: Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи. Джейн Кэмпион стала первой в истории женщиной, дважды номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру «Оскар-2022». Полный список номинантов на премию (в лидерах — «Власть пса» и «Дюна»).
- На втором месте «Дюна» — ранее Warner Bros. предлагала рассмотреть работу Дени Вильнёва в 14 номинациях на «Оскар», но по итогу экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта получила 10 номинаций, большая часть из которых технические (звук, декорации, саундтрек, дизайн костюмов, монтаж, грим)
- На 8 статуэток претендуют «Белфаст» и «Вестсайдская история». В категории «лучший фильм», кроме вышеперечисленных четырех картин, на награды также претендуют: «CODA: Ребёнок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и «Аллея кошмаров».
- Конкуренцию Джейн Кэмпион («Власть пса») в режиссерской категории составят Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и Стивен Спилберг («Вестсайсдкая история»).
- Что интересно, японская картина «Сядь за руль моей машины» по мотивам рассказа Харуки Мураками получила четыре номинации — это рекордное число номинаций для японского фильма за всю историю «Оскара».
- Леди Гага, вопреки ожиданиям, не получила номинации за титульную роль в «Доме Гуччи», причем нашумевший фильм Ридли Скотта удостоился единой технической номинации — Лучший грим.
- У Кристен Стюарт первая номинация на «Оскар» — за роль принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина «Спенсер».
- Дензел Вашингтон стал самым часто номинируемым темнокожим актером в истории «Оскара» — номинация за роль шотландского военачальника в экранизации пьесы Шекспира Джоэла Коэна «Макбет» стала для него десятой по счету.
- Драме «Плохие дороги» Наталии Ворожбит, увы, не удалось пробиться даже в шорт-лист премии.
- Кинокомиксы Marvel «Шан-Чи» и «Человек-паук: Нет пути домой» попали в одну категорию — лучшие спецэффекты.
Полный список претендентов на «Оскар-2022» по категориям
Лучший фильм / Best Picture
«Белфаст»
«CODA: Ребёнок глухих родителей»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
Лучший режиссер / Directing
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Кеннет Брана («Белфаст»)
Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Лучший актер / Actor in a Leading Role
Уилл Смит («Король Ричард»)
Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)
Дензел Вашингтон («Макбет»)
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)
Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
Николь Кидман («В роли Рикардо»)
Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role
Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
Трой Костур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
Киаран Хайндс («Белфаст»)
Джесси Племонс («Власть пса»)
Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role
Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
Джуди Денч («Белфаст»)
Кирстен Данст («Власть пса»)
Анжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay
«Дюна»
«CODA: Ребёнок глухих родителей»
«Сядь за руль моей машины»
«Незнакомая дочь»
«Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay
«Белфаст»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«Худший человек на свете»
Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film
«Побег»
«Рука бога»
«Сядь за руль моей машины»
«Лунана»
«Худший человек на свете»
Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature
«Энканто»
«Лука»
«Митчеллы против машин»
«Райя и последний дракон»
«Побег»
Оригинальный саундтрек / Original Score
«Дюна»
«Энканто»
«Не смотрите наверх»
«Параллельные матери»
«Власть пса»
Лучшая песня / Original Song
«Be Alive» («Король Ричард»)
«Dos Oruguitas» («Энканто»)
«Down to Joy» («Белфаст»)
«No Time To Die» («Не время умирать»)
«Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)
Лучшая операторская работа / Cinematography
«Дюна»
«Вестсайдская история»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Макбет»
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Writing With Fire
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
Лучшие декорации / Production Design
«Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
«Макбет»
Лучший звук / Sound
«Дюна»
«Белфаст»
«Не время умирать»
«Вестсайдская история»
«Власть пса»
Лучший дизайн костюмов / Costume Design
«Дюна»
«Круэлла»
«Сирано»
«Вестсайдская история»
«Аллея кошмаров»
Лучший монтаж / Film Editing
«Не смотрите наверх»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Тик-так, бум!»
«Власть пса»
Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film
Boxballet
Robin Robin
The Windshild Wiper
Bestia
Affairs of the Art
Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling
«Поездка в Америку 2»
«Дом Гуччи»
«Круэлла»
«Дюна»
«Глаза Тэмми Фей»
Лучшие спецэффекты / Visual Effects
«Дюна»
«Главный герой»
«Шан-Чи»
«Человек-паук: Нет пути домой»
«Не время умирать»
Напомним, в 2022 году церемония награждения кинопремии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Это - 94-е мероприятие для кинодеятелей.