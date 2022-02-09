Вкратце о претендентах на «Оскар-2022»





- Лидером по числу номинаций стала «Власть пса» — ковбойская драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион представлена в 11 категориях, при этом на статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана претендует два актера из нее: Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи. Джейн Кэмпион стала первой в истории женщиной, дважды номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру «Оскар-2022». Полный список номинантов на премию (в лидерах — «Власть пса» и «Дюна»).





- На втором месте «Дюна» — ранее Warner Bros. предлагала рассмотреть работу Дени Вильнёва в 14 номинациях на «Оскар», но по итогу экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта получила 10 номинаций, большая часть из которых технические (звук, декорации, саундтрек, дизайн костюмов, монтаж, грим)





- На 8 статуэток претендуют «Белфаст» и «Вестсайдская история». В категории «лучший фильм», кроме вышеперечисленных четырех картин, на награды также претендуют: «CODA: Ребёнок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и «Аллея кошмаров».





- Конкуренцию Джейн Кэмпион («Власть пса») в режиссерской категории составят Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и Стивен Спилберг («Вестсайсдкая история»).





- Что интересно, японская картина «Сядь за руль моей машины» по мотивам рассказа Харуки Мураками получила четыре номинации — это рекордное число номинаций для японского фильма за всю историю «Оскара».





- Леди Гага, вопреки ожиданиям, не получила номинации за титульную роль в «Доме Гуччи», причем нашумевший фильм Ридли Скотта удостоился единой технической номинации — Лучший грим.





- У Кристен Стюарт первая номинация на «Оскар» — за роль принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина «Спенсер».





- Дензел Вашингтон стал самым часто номинируемым темнокожим актером в истории «Оскара» — номинация за роль шотландского военачальника в экранизации пьесы Шекспира Джоэла Коэна «Макбет» стала для него десятой по счету.





- Драме «Плохие дороги» Наталии Ворожбит, увы, не удалось пробиться даже в шорт-лист премии.





- Кинокомиксы Marvel «Шан-Чи» и «Человек-паук: Нет пути домой» попали в одну категорию — лучшие спецэффекты.





Полный список претендентов на «Оскар-2022» по категориям





Лучший фильм / Best Picture

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»





Лучший режиссер / Directing

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)





Лучший актер / Actor in a Leading Role

Уилл Смит («Король Ричард»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»)

Дензел Вашингтон («Макбет»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)





Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»)

Оливия Колман («Незнакомая дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)





Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)

Трой Костур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

Киаран Хайндс («Белфаст»)

Джесси Племонс («Власть пса»)

Коди Смит-Макфи («Власть пса»)





Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)

Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)

Джуди Денч («Белфаст»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Анжаню Эллис («Король Ричард»)





Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

«Дюна»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

«Незнакомая дочь»

«Власть пса»





Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

«Белфаст»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Не смотрите наверх»

«Худший человек на свете»





Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

«Побег»

«Рука бога»

«Сядь за руль моей машины»

«Лунана»

«Худший человек на свете»





Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

«Энканто»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

«Побег»





Оригинальный саундтрек / Original Score

«Дюна»

«Энканто»

«Не смотрите наверх»

«Параллельные матери»

«Власть пса»





Лучшая песня / Original Song

«Be Alive» («Король Ричард»)

«Dos Oruguitas» («Энканто»)

«Down to Joy» («Белфаст»)

«No Time To Die» («Не время умирать»)

«Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)





Лучшая операторская работа / Cinematography

«Дюна»

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Макбет»





Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire





Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold





Лучшие декорации / Production Design

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

«Макбет»





Лучший звук / Sound

«Дюна»

«Белфаст»

«Не время умирать»

«Вестсайдская история»

«Власть пса»





Лучший дизайн костюмов / Costume Design

«Дюна»

«Круэлла»

«Сирано»

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»





Лучший монтаж / Film Editing

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Тик-так, бум!»

«Власть пса»





Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

Boxballet

Robin Robin

The Windshild Wiper

Bestia

Affairs of the Art





Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

«Поездка в Америку 2»

«Дом Гуччи»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фей»





Лучшие спецэффекты / Visual Effects

«Дюна»

«Главный герой»

«Шан-Чи»

«Человек-паук: Нет пути домой»

«Не время умирать»





Напомним, в 2022 году церемония награждения кинопремии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Это - 94-е мероприятие для кинодеятелей.

