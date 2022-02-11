Вышел первый трейлер фантастического боевика Проект Адам

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер фантастического боевика Проект Адам. Видео появилось на YouTube-канале платформы.

По сюжету, это история о путешествиях во времени. А именно о пилоте космического корабля Адаме Риде. Ему придется попасть в наше время из будущего и встретиться с 13-летним собой. Герои объединятся и будут искать пути, чтобы встать на пути у отца.

В главных ролях сыграли Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Зои Солдана, Дженнифер Гарнер и Кэтрин Кинер.

Премьера картины запланирована на 11 марта 2022 года.





Напомним, документальный сериал Аферист из Tinder, который рассказывает о мошеннике-ловеласе, возглавил рейтинг Netflix всего за неделю после выхода на экраны.

