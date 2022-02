Первый тизер-трейлер сериала Властелин колец: Кольца власти

14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуд прошла финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Ежегодно это главное спортивное событие страны становится местом показа трейлеров грядущих фильмов. В числе остальных в этот раз в перерыве показали первый тизер-трейлер горячо ожидаемого сериала Amazon по «Властелину колец» — The Lord of the Rings: The Rings of Power





Действие сериала развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до событий кинотрилогии режиссера Питера Джексона. Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, а также последнем союзе эльфов и людей.









Первый трейлер «Колец власти» на английском языке