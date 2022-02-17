Умер автор хита Джими, Джими, ача, ача

В Индии умер известный певец и композитор Баппи Лахири (настоящее имя - Алокеш Лахири). Он прославился написанием музыки к классическим болливудским кинокартинам. Об этом сообщает Press Trust of India.

Известно, что музыкант скончался во сне в одной из клиник Мумбаи во вторник вечером, 15 февраля. Ему было 69 лет.

"Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. Он умер из-за СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) незадолго до полуночи", - рассказал доктор Дипак Намджоши, директор больницы, в которой лечился музыкант.

Отметим, Баппи Лахири - один из самых популярных композиторов Болливуда. Он ввел стиль диско в индийское кино. В частности, в такие картины, как Танцор диско, Танцуй, танцуй, Любовь, любовь, любовь, Вера, Жертва во имя любви, Коммандос и другие.

У музыканта остались жена Читрани и двое детей.

Напомним, недавно в одной из больниц Мумбая умерла легендарная певица Лата Мангешкар, которую называли "соловьем Индии".