Названы победители кинофестиваля Берлинале. Видео

В Германии прошел 72-й Берлинский кинофестиваль Берлинале. Победителем стал испано-итальянский фильм Алькаррас.

По сюжету, история рассказывает о семье, которая зарабатывала на жизнь сбором персиков в деревне Алькаррас в провинции Лейда. Семью вынудили покинуть землю, которую она обрабатывала в течение 60 лет по бессрочной устному соглашению. После смерти землевладельца деревья решили вырубить, а на их место поставить солнечные батареи.

Интересно то, что в фильме снимались непрофессиональные актеры.

"Сельское хозяйство является темой фильма и было основной причиной, по которой я решила его снять. Мои дяди выращивают персики в Алькаррасе, и они, как и многие другие люди, попали в трудную ситуацию, потому что в наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. Я хотела бы, чтобы люди об этом знали", - пояснила режиссер Карла Симон.

Премия за лучший сценарий досталась фильму Рабие Курназ против Джорджа Буша о бременской домохозяйке турецкого происхождения. Женщина борется за сына, обвиненного в подготовке теракта. Главную роль исполнила немецкая актриса Мельтем Каптан. Она получила премию за лучшую роль.

Лучшим режиссером стала Клер Дэни, которая представила в Берлине драму о любовном треугольнике Обе стороны лезвия.

Почетный Золотой медведь получила актриса Изабель Юппер.

Гран-при жюри Серебряный медведь в этом году получил Фильм писателя южнокорейского режиссера Хон Сан Су.

Спецприз жюри получила Наталья Лопес Галлардо за фильм Мантия из самоцветов.

Награду за Лучшую роль второго плана получила Лаура Басуки за роль в фильме Раньше, сейчас и потом Камилы Андини.

Серебряного медведя за выдающийся художественный вклад получил Ритхи Пань, режиссер фильма Все будет хорошо.



