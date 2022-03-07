В Ирпене погиб украинский актер Паша Ли

Украинский актер и телеведущий Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене, сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц.

"Даже фото не успели сделать. Покойся с миром", – написал Куц.

На момент смерти Паше было всего 33 года. Актер накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", — последнее, что написал актер в своем Instagram.

Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как Штольня, Тіні незабутих предків, Зустріч однокласників и других. Также Паша был актером дубляжа.





Напомним, аэроразведка зафиксировала, что войска РФ ведут обстрел из Градов, разместившихся среди густонаселенной деревни.



