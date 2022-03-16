Ада Роговцева призвала россиян опомниться. Видео

Советская и украинская актриса Ада Роговцева в очередной раз осудила вторжение России. Звезда театра и кино призвала опомниться русских оккупантов и остановить кровопролитие. Она вспомнила, что ее детство началось с войны и сейчас в 84 года ее снова постигли боевые действия.





Об этом Роговцева рассказала в эфире телеканала "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Артистка также обратилась к мировым лидерам с просьбой закрыть небо над Украиной.





"Нельзя разрушать детские сады, школы, больницы и университеты. Нельзя расстреливать гражданских людей, которые эвакуируются с детьми. Прошу остановитесь, потому что расплата для россиян будет страшной и не в одном поколении!" – сказала в интервью Роговцева.









Ада Роговцева поддерживает военных





Ада Роговцева призналась, что среди ее знакомых уже есть погибшие. Зять и внук народной артистки защищают Украину от российских захватчиков, а дочь с другими родственниками сформировала волонтерский штаб.





Сама Роговцева еще с 2014 года поддерживала украинскую армию, а сейчас ее помощь только приумножилась. Она позволяет военным принять душ в своем доме и стирает их одежду.









Ранее сообщалось, что Ада Роговцева организовала дома "штаб" для защитников Украины. Звезда кино кормит украинских солдат и благословляет.





