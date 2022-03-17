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16 марта 22, 17:01
Netflix вернул в свою библиотеку сериал «Слуга народа»
Слуга народа
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Стриминговый сервис Netflix объявил о возвращении в свою библиотеку комедийного сериала «Слуга народа» / Servant of the People.
Стриминговый сервис Netflix объявил о возвращении в свою библиотеку комедийного сериала «Слуга народа» / Servant of the People. Естественно, сделано это по многочисленным просьбам зрителей со всего мира, которые оценили не только актерский, но и политический талант Владимира Зеленского — актера и президента.

Напомним, что по сюжету сериала учитель истории Василий Голобородько совершенно неожиданно для себя становится президентом Украины. Популярность исполненного Владимиром Зеленским персонажа заметно подняла популярность актера и комика, что в конечном итоге позволило ему стать президентом Украины в реальном мире.

Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года, второго — 23 октября 2017 года, третьего — 27 марта 2019 года.
ITC.ua
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