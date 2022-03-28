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28 марта 22, 11:23
"Оскар" поддержал Украину минутой молчания
На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине любым способом;
Сообщение появилось на экранах сцены со следующим текстом:
"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается со вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".
Текст заканчивается хештегом #standwithukraine
#BREAKING #Oscars holds moment of silence for Ukraine pic.twitter.com/zusaLtvTEB— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2022