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28 марта 22, 11:23
"Оскар" поддержал Украину минутой молчания
Оскар поддержал Украину
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На кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" продюсеры показали сообщение с просьбой почтить Украину минутой молчания и призвали зрителей выразить поддержку Украине любым способом;

Сообщение появилось на экранах сцены со следующим текстом:

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается со вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".

Текст заканчивается хештегом #standwithukraine



#BREAKING #Oscars holds moment of silence for Ukraine pic.twitter.com/zusaLtvTEB

— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2022 
liga.net
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