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Кино
Новости кино
2 апреля 22, 18:41
Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала
Граффити Уилла Смита и Криса Рока
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Граффити изображает скандальный инцидент с участием Уилла Смита и Криса Рока
Уилл Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на Оскар фильмы. При этом его роли в кинолентах по-прежнему будут иметь право на рассмотрение и номинацию на Оскар в будущем.

Известный американский актер Уилл Смит объявил о выходе из Академии кинематографических искусств и наук США после того, как он во время вручения премии Оскар дал пощечину ведущему церемонии Крису Року. Об этом сообщает CNN в субботу, 2 апреля.

"Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые совет сочтет целесообразными", – заявил смит и добавил, что "предал доверие Академии".

Президент Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин заявил, что организация получила и приняла "немедленную отставку" Смита.

"Мы продолжим наше дисциплинарное производство в отношении господина Смита за нарушение стандартов поведения Академии в преддверии нашего следующего запланированного заседания правления 18 апреля", – добавил Рубин.

Дисциплинарные меры со стороны Академии включают отстранение или исключение, а также "другие санкции". В любом случае Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на Оскар фильмы. При этом его роли в кинолентах по-прежнему будут иметь право на рассмотрение и номинацию на Оскар в будущем.

Напомним, 27 февраля произошел скандальный инцидент перед вручением премии Оскар за лучший документальный фильм. Крис Рок пошутил над женой Смита актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции, сравнив ее с "солдатом Джейн" из-за лысой головы. Смит вышел на сцену и дал ведущему пощечину. Вернувшись на свое место, актер прокричал, чтобы тот больше не смел шутить о его жене.

При этом сам Смит получил премию Оскар в номинации Лучший актер за роль в драме "Король Ричард". Для актера это третья номинация на Оскар и первая победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса – отца и тренера известных американских теннисисток. Эта же роль ранее принесла Смиту Золотой глобус, а также призы Гильдии актеров США и BAFTA (Британской киноакадемии).
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