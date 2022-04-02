Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала

Уилл Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на Оскар фильмы. При этом его роли в кинолентах по-прежнему будут иметь право на рассмотрение и номинацию на Оскар в будущем.





Известный американский актер Уилл Смит объявил о выходе из Академии кинематографических искусств и наук США после того, как он во время вручения премии Оскар дал пощечину ведущему церемонии Крису Року. Об этом сообщает CNN в субботу, 2 апреля.





"Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые совет сочтет целесообразными", – заявил смит и добавил, что "предал доверие Академии".





Президент Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин заявил, что организация получила и приняла "немедленную отставку" Смита.





"Мы продолжим наше дисциплинарное производство в отношении господина Смита за нарушение стандартов поведения Академии в преддверии нашего следующего запланированного заседания правления 18 апреля", – добавил Рубин.





Дисциплинарные меры со стороны Академии включают отстранение или исключение, а также "другие санкции". В любом случае Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на Оскар фильмы. При этом его роли в кинолентах по-прежнему будут иметь право на рассмотрение и номинацию на Оскар в будущем.





Напомним, 27 февраля произошел скандальный инцидент перед вручением премии Оскар за лучший документальный фильм. Крис Рок пошутил над женой Смита актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции, сравнив ее с "солдатом Джейн" из-за лысой головы. Смит вышел на сцену и дал ведущему пощечину. Вернувшись на свое место, актер прокричал, чтобы тот больше не смел шутить о его жене.





При этом сам Смит получил премию Оскар в номинации Лучший актер за роль в драме "Король Ричард". Для актера это третья номинация на Оскар и первая победа. В фильме он сыграл Ричарда Уильямса – отца и тренера известных американских теннисисток. Эта же роль ранее принесла Смиту Золотой глобус, а также призы Гильдии актеров США и BAFTA (Британской киноакадемии).



