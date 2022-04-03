Умерла звезда фильма "Чародеи" Александра Яковлева

Александре Яковлевой было 64 года. О смерти актрисы сообщают российские СМИ со ссылкой на режиссера Николая Лебедева

У звезды советского кино была четвертая стадия рака молочной железы и она никогда не скрывала от публики свои проблемы со здоровьем. В одном из своих последних интервью актриса призналась, что перенесла 20 курсов химиотерапии и из-за потери волос вынуждена была носить специальную шапочку.

Яковлева была одной из популярных актрис советского кино. Актриса известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году ушла из кинематографа.

Яковлева – псевдоним актрисы, его она взяла в честь своего деда, ее настоящая фамилия Иванес. Актриса родилась в Калининграде, ее растила бабушка, после того, как ее родители погибли в ДТП.

Дебют Александры состоялся в фильме "Экипаж" (1979) – первом советском фильме-катастрофе. И сразу попала в скандал, так как именно в этом фильме Яковлева появилась в нескольких эротических сценах с Леонидом Филатовым.

Александра Яковлева и Александр Абдулов в фильме "Чародеи" Фото: Скриншот

Потом был фильм-сказка "Чародеи", где Яковлева исполнила роль Аленушки, а для роли мисс Дианы в картине "Человек с бульвара Капуцинов" ее выбрал сам Андрей Миронов, отсмотрев кинопробы. Правда, вокальные партии за нее озвучивала Лариса Долина.

Александра Яковлева и Андрей Миронов в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" Фото: Скриншот

Александра была замужем четыре раза. Еще будучи студенткой Александра вышла замуж за однокурсника Валерия Кухарешина. В браке, длившемся 7 лет, родились Кондратий и Елизавета. После развода актриса говорила о бывшем муже только хорошее.

Со вторым супругом Яковлева познакомилась на съемках фильма "Парашютисты". Избранником актрисы стал профессиональный парашютист Калью Аасмяэ. Ради него актриса даже поменяла фамилию.

Ее третьим мужем стал известный телеведущий Александр Невзоров. Сама актриса говорила, что это был "шуточный брак". "Ни о каких серьезных отношениях речи не шло", — признавалась актриса.

Вскоре Александра вернулась к Калью Аасмяэ. Их брак продлился более 30 лет, но распался в 2017 году.

В 1990-х, когда кинематограф переживал не лучшие времена, Яковлева вернулась в Калининград и обратилась за помощью к мэру города. Ей предложили пост вице-мэра. Она была ответственна за сферу туризма в Калининграде. Вице-мэром Александра была пять лет, но после смены власти в городе ушла с поста. Была членом партии "Яблоко".





В Санкт-Петербурге познакомилась с Олегом Тиньковым и стала работать в аэропорту "Пулково", с 2010 года — муниципальным депутатом и в подразделении РЖД.

В 2016 году она снялась в римейке фильма "Экипаж", а в 2019 рассказала, что заболела раком и болезнь прогрессирует. Она прошла два десятка курсов химиотерапии, но они не помогли.