Marvel выпустила первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Студия Marvel выпустила трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», где кресло режиссера снова занял Тайка Вайтити, снявший третью часть кинокомикса про скандинавского бога. В коротком ролике можно увидеть и самого режиссера, вернувшегося к роли Корга.





Трейлер начинается под гитарное вступление из «Sweet Child O’ Mine» группы Guns N’ Roses и бегущего Тора в исполнении Криса Хемсворта. Затем появляются и остальные герои вселенной Marvel – Валькирия, Стражи Галактики, а в конце ролика облаченная в броню Тора Джейн Фостер (Натали Портман) во время битвы ловит молот Мьёльнир.







