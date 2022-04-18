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18 апреля 22, 22:28
Marvel выпустила первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»
Тор: Любовь и гром
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Натали Портман появилась с Мьёльниром в руке
Студия Marvel выпустила трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», где кресло режиссера снова занял Тайка Вайтити, снявший третью часть кинокомикса про скандинавского бога. В коротком ролике можно увидеть и самого режиссера, вернувшегося к роли Корга.

Трейлер начинается под гитарное вступление из «Sweet Child O’ Mine» группы Guns N’ Roses и бегущего Тора в исполнении Криса Хемсворта. Затем появляются и остальные герои вселенной Marvel – Валькирия, Стражи Галактики, а в конце ролика облаченная в броню Тора Джейн Фостер (Натали Портман) во время битвы ловит молот Мьёльнир.


Студия Marvel опубликовала краткий синопсис фильма.

«В фильме Тор (Крис Хемсворт) отправляется в путешествие, не похожее ни на что из того, с чем он когда-либо сталкивался, — в поисках внутреннего спокойствия. Но его выход на пенсию прерывается Горром Убийцей богов (Кристиан Бэйл), который стремится уничтожить богов. Чтобы справиться с угрозой, Тор обращается за помощью к Валькирии (Тесса Томпсон), Коргу (Тайка Вайтити) и бывшей подруге Джейн Фостер (Натали Портман), которая, к удивлению Тора, необъяснимым образом владеет своим волшебным молотом Мьёльниром. Вместе они отправляются в душераздирающее космическое приключение, чтобы раскрыть тайну Горра и остановить его, пока не стало слишком поздно», - Marvel
ITC.ua
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