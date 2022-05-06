"Бетмен" та "Фантастичні звірі" – 6 кінопрем'єр травня

Про це LIGA.Life повідомили в дистриб'юторських компаніях "Кіноманія" та B&H Film Distribution. Це перше кіноповернення з часів початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яке відбулося 24 лютого.
Найочікуваніші прем'єри весни – "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" та "Морбіус" – українці побачать тільки в червні. Але й у травні є заради чого сходити та підтримати українські кінотеатри.
Бетмен
Прем’єра в Україні: 12 травня
У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пол Дано, Енді Серкіс, Пітер Сарсґаард, Джон Туртурро.
Про що фільм?
На другому році боротьби зі злочинністю Бетмен розкриває корупцію в Готемі, яка має зв’язок із його родиною. Шлях веде до Загадника – серійного вбивці, який полює за чиновниками з рідного міста Брюса Вейна. Щоби зупинити його, Бетмен має домовитися з іншими лиходіями, але темний світ рідного Готема більш заплутаний, ніж він думав.
До прем'єри фільму у прихильників історії про Брюса Вейна були питання до Роберта Паттінсона, який і зіграв головну роль. Мовляв, чому він? Він же взагалі не підходить на роль Бетмена. То тепер, судячи з відгуків з країн, які вже подивилися чергове перезавантаження "Бетмена", ці питання відпали.
Белфаст
Прем’єра в Україні: 12 травня.
У головних ролях: Джуді Денч, Кіріан Гайндс, Джеймі Дорнан, Катріна Балф.
Про що фільм?
Північна Ірландія. 1969 рік. Хлопчик Бадді звик, що у його рідному містечку Белфасті завжди усе сприймається позитивно та з піснями, проте 15 серпня 1969 року група протестантів влаштовує безлад на вулицях міста та нападає на будинки місцевих католиків.
Мешканці Белфасту будують барикади, щоб протестанти більше не повернулися в це місто. Через початок громадянської війни на родину Бадді чекає нелегкий вибір.
Фільм "Белфаст" здобув оскарівську статуетку в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".
Гра тіней
Прем’єра в Україні: 12 травня.
У головних ролях: Ліам Нісон, Айдан Квін, Тейлор Джон Сміт, Еммі Ревер-Лемпман, Клер ван дер Бом, Тім Драксл.
Про що фільм?
Урядовий агент Тревіс Блок надто довго був учасником місій, про які не можна розповідати, тим паче – рідним. Поки Блок рятував світ, виросли не лише його діти, але й онучка. І тепер він сподівається наздогнати увесь час, який витратив на роботу "під прикриттям" і стати ідеальним дідусем.
Але цю ідею не підтримують – ні вдома, ні на роботі. Донька впевнена, що Тревісу не місце в їхньому житті, а в уряді не хочуть втрачати такого спеца. Ба більше, нарешті вдається знайти деякі відповіді – чому регулярно гинуть люди, які бодай якось пов'язані з керівниками Тревіса. Відповідь варто шукати в уряді.
Блок вирішує повернутися, впевнений, що ця місія буде останньою в його кар’єрі, але з часом розуміє, що, можливо, останньою в житті…
Швидка
Прем’єра в Україні: 19 травня.
У головних ролях: Джейк Джилленголл, Як'я Абдул-Матін ІІ, Ейса Гонсалес, Гаррет Діллагант.
Про що фільм?
Ветеран війни Вілл Шарп рятував не одне життя, але тепер його допомоги потребує найближча людина – дружина Емі. Йому необхідно знайти $231 000, але розуміє, що таких грошей йому ніхто не зможе надати.
Шарп звертається до свого прийомного брата Денні з пропозицією пограбувати банк. Загалом вони хочуть забрати $32 млн.
Денні – досвідчений злочинець, а тому прораховує план пограбування з урахуванням всіх ризиків. Але в "ідеальному сценарії" з'являється офіцер Зак, який хоче запросити на побачення дівчинку-касира з банку і стає заручником.
Відділ спеціальних розслідувань, розстріл команди – здається, що варіанту врятуватися вже не буде, але Денні бачить машину швидкої...
Найманець
Прем’єра в Україні: 19 травня.
У головних ролях: Кріс Пайн, Бен Фостер, Ґілліан Джейкобс, Едді Марсан, Кіфер Сазерленд.
Про що фільм?
Джеймс Рід мріяв служити в армії з дитинства. За його плечима – багаторічна вірність державі, але після однієї з операції його "списують" за станом здоров'я.
У мирному житті Рід не може знайти собі місце – відсутність грошей, проблеми вдома і бажання залишатися героєм в очах рідних змушує його погодитися на пропозицію стати учасником секретного спецпідрозділу, який підпорядковується тільки президентові.
Але під час виконання завдання Рід розуміє, що його використовують.
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора
Прем’єра в Україні: 26 травня
У головних ролях: Едді Редмейн, Джуд Лоу, Кетрін Вотерстон, Езра Міллер, Ден Фоглер, Елісон Судол, Джессіка Вільямс, Каллум Тернер, Мадс Міккельсен
Про що фільм?
Новий – уже третій – фільм про Ньюта Скамандера вразить новим антагоністом. Студія Warner Brothers замінила Джонні Деппа після судового вироку щодо його конфлікту з таблоїдом The Sun. ЗМІ заявило, шо Депп б’є вже ексдружину Ембер Герд, а актор назвав це наклепом.
Після вигнання Гелерта Гріндевальда з Парижа його прибічників стає дедалі більше. Серед них і Криденс Бербоун, який в образі обскура може знищити цілі міста. Виявляється, що насправді Бербоун – це брат Дамблдора. І щоби все ж таки захопити владу в чарівному світі, Гріндевальд починає світову війну. Поки увесь світ магії очікує, коли ж Дамблдор приєднається до боротьби із могутнім Темним чарівником, тільки Ньют Скамандер знає про Пакт крові, який забороняє майбутньому директору Хогвартса вести війну проти Гріндевальда. Тому він очолює безстрашну команду чарівників та вирушає на небезпечну місію.
Головна битва відбудеться в Хогвартсі, тому готуйтеся до двогодинної ностальгії за світом Гаррі Поттера.