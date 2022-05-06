"Бетмен" та "Фантастичні звірі" – 6 кінопрем'єр травня

Про це LIGA.Life повідомили в дистриб'юторських компаніях "Кіноманія" та B&H Film Distribution. Це перше кіноповернення з часів початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яке відбулося 24 лютого.

Найочікуваніші прем'єри весни – "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" та "Морбіус" – українці побачать тільки в червні. Але й у травні є заради чого сходити та підтримати українські кінотеатри.

Бетмен

Прем’єра в Україні: 12 травня

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пол Дано, Енді Серкіс, Пітер Сарсґаард, Джон Туртурро.

Про що фільм?

На другому році боротьби зі злочинністю Бетмен розкриває корупцію в Готемі, яка має зв’язок із його родиною. Шлях веде до Загадника – серійного вбивці, який полює за чиновниками з рідного міста Брюса Вейна. Щоби зупинити його, Бетмен має домовитися з іншими лиходіями, але темний світ рідного Готема більш заплутаний, ніж він думав.



До прем'єри фільму у прихильників історії про Брюса Вейна були питання до Роберта Паттінсона, який і зіграв головну роль. Мовляв, чому він? Він же взагалі не підходить на роль Бетмена. То тепер, судячи з відгуків з країн, які вже подивилися чергове перезавантаження "Бетмена", ці питання відпали.