Українка у синьо-жовтій сукні на червоній доріжці в Каннах

До неї приєдналася президент World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте, яка також обрала синьо-жовтий образ.





Сукні в кольорах українського прапора були створені спеціально для цієї події під час Каннського кінофестивалю. Марія Гражина Чаплін, яка останні десять років живе в Монако, одягнула вбрання від відомої української дизайнерки Оксани Караванської, а Ґрета Сапкайте – від італійського бренду Avaro Figlio.

Нагадаємо, кілька днів тому у Каннах пройшла церемонія нагородження найвідоміших блогерів світу World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). З українців «Оскарами для блогерів» цьогоріч відзначили «Найкращого фуд-блогера» Євгена Клопотенка / @klopotenko і співачку Джамалу / @jamalajaaa, яка удостоїлася звання Cultural Influencer.













А селебриті номер один у Каннах став колоритний харківський Кіт Степан / @loveyoustepan – він переміг у номінації Animal Influencer. На подію чотирилапа зірка соцмереж одягнув дизайнерський синьо-жовтий метелик від Оксани Караванської і з’явився на руках у володаря Гран-прі WIBA 2022, зіркового тіктокера Хабі Ламе / @khaby00. До слова, саме World Influencers and Bloggers Association допомогла Коту Степану і його сім'ї безпечно виїхати із Харкова до Франції.

Зі знаних на увесь світ інфлюенсерів нагороди отримали також ведуча минулорічного «Євробачення» Ніккі Туторіалс, актриси Келлі Разерфорд («Пліткарка», «Район Мелроуз») та Мадаліна Генеа (зіграла Софі Лорен у фільмі «Дім Ґуччі») та ін.













Допоки триває Каннський кінофестиваль, чимало подій у його рамках привертають увагу світу до війни в Україні. Крім того, WIBA ініціювала за допомогою інфлюенсерів з багатомільйонними аудиторіями збір коштів для підтримки українських благодійних організацій, що надають гуманітарну, освітню та психологічну допомогу дітям.



