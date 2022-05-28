Анонсы Disney на Star Wars Celebration. ВИДЕО

В рамках проведения мероприятия Star Wars Celebration компания Disney порадовала поклонников рядом анонсов, связанных с её фильмами и сериалами.





Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ в феврале 2023 года





Так, стало известно, что долгожданный третий сезон сериала The Mandalorian / «Мандалорец» дебютирует на сервисе Disney+ в феврале 2023 года. Пауза между сезонами затянулась. Напомним, второй сезон вышел ещё в октябре 2020 года. Исполнительный продюсер сериала Джон Фавро объявил, что Мандо наконец-то отправится на Мандалор, родную планету мандалорцев, в поисках прощения. Поклонники увидят в новом сезоне знакомые лица, так как Карл Уэзерс и Кэти Сакхофф вернутся, чтобы сыграть Грифа Каргу и Бо-Катан Крайз, соответственно.













Сериал «Асока» / Ahsoka выйдет на Disney+ в 2023 году





Поклонников вселенной Star Wars в 2023 году ожидает выход сериала Ahsoka / «Асока» – спин-оффа с Розарио Доусон в главной роли в роли Асоки Тано. Его съёмки уже начались, но точное окно выхода пока не называется.





Star Wars: Skeleton Crew / «Звездные войны: Команда скелетов» с Джудом Лоу





И ещё в 2023 году на Disney+ выйдет новый сериал в любимой многими вселенной – Star Wars: Skeleton Crew / «Звездные войны: Команда скелетов». Подробностей пока мало. Режиссёром стал Джон Уоттс, а сценарий напишет Крис Форд. Ранее они работали над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой». Продюсерами выступили Джон Фавро и Дэйв Филони. Из актёров назван лишь Джуд Лоу, компанию которому составят «дети». Сериал «так же рассчитан на детей, как и The Clone Wars». Сроки выхода Star Wars: Skeleton Crew пока не уточняются.













Первый трейлер сериала Andor / «Андор»





Также Lucasfilm показала первый трейлер сериала Andor / «Андор». Это будет приквел к фильму Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Сюжет сериала разворачивается за 5 лет до событий фильма. Он сосредоточится на Кассиане Андоре и расскажет, как главный герой превратился из вора в шпиона-повстанца в первые дни Восстания. Диего Луна возвращается к своей роли вместе с другими актёрами фильма: Форестом Уитакером в роли Со Герреры и Женевьев О’Рейли в роли Мон Мотмы.









Первые два эпизода «Андор» выйдут на Disney+ 31 августа.

Сериал Willow / «Уиллоу»

Disney развивает не только популярную вселенную Star Wars, но и уделяет внимание другим франшизам. Так, на Star Wars Celebration, студия LucasFilm показала первый тизер фэнтезийного сериала Willow. Он является прямым продолжением одноимённого фильма, вышедшего ещё в 1988 году. Но если в фильме Уиллоу был лишь учеником, то в сериале он предстанет уже в роли опытного волшебника. В сериале появятся некоторые персонажи, известные по оригинальному фильму. Премьера Willow запланирована на Disney+ на 30 ноября этого года.



