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13 июня 22, 13:25
Анджеліна Джолі знімає фільм із Сальмою Хаєк у головній ролі
Анджеліна Джолі , Сальма Хаєк
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Американська акторка та режисер Анджеліна Джолі знімає фільм із Сальмою Хайєк та Деміаном Бічіром у головних ролях.

Про це повідомляє Collider.

Зйомки вже стартували на півдні Італії та у Римі. Сценарій заснований на світовому бестселері Алессандро Барікко "Без крові".

У цьому проєкті Джолі виступає як режисер, сценарист і продюсер. Подробиці сюжету поки що не розкриваються.

Роман італійського письменника Барікко вийшов у 2002 році і розповідає про долю жінки на ім'я Ніна, яка перенесла у дитинстві психологічну травму - на її очах убили всю сім'ю. Коли Ніні вже за п'ятдесят, вона зустрічається з людиною, яка її врятувала від убивці.

"Без крові" - п'ята режисерська робота Джолі. Серед інших її стрічок - "У краю крові та меду" (2011 рік) та "Лазурний берег" (2015 рік).

Анджеліна та Сальма вже працювали разом. Вони зіграли у блокбастері Marvel "Вічні".

Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк

Нагадаємо, що під час незодавнього візиту Анджеліни Джолі до Львова пролунала повітряна тривога і кінозірці довелося бігти в укриття.
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