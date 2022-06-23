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23 июня 22, 19:30
Первый трейлер фильма ужасов Smile / «Улыбка»
В трейлере мы знакомимся с доктором-психологом Роуз (Сози Бейкон), одна из пациенток которой неожиданно заканчивает сеанс психотерапии самоубийством. Постепенно выясняется, что дело не в расшатанной психике, а в некоей темной сущности, которая жестоко убивает своих жертв.
Сценаристом и режиссером картины выступил Паркер Финн, основой для фильма выступила короткометражка этого автора Something’s Wrong with Rose / «С Роуз что-то не так».
Премьера фильма Smile / «Улыбка» от Paramount Pictures назначена на 30 сентября 2022 года.