Первый трейлер фильма ужасов Smile / «Улыбка»

В трейлере мы знакомимся с доктором-психологом Роуз (Сози Бейкон), одна из пациенток которой неожиданно заканчивает сеанс психотерапии самоубийством. Постепенно выясняется, что дело не в расшатанной психике, а в некоей темной сущности, которая жестоко убивает своих жертв.





Сценаристом и режиссером картины выступил Паркер Финн, основой для фильма выступила короткометражка этого автора Something’s Wrong with Rose / «С Роуз что-то не так».