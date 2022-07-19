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18 июля 22, 19:45
Вышел первый трейлер сериала «Идол» с Лили-Роуз Депп. Видео
Идол
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Канал HBO опубликовал первый тизер-трейлер нового сериала The Idol / «Идол» от создателя знакового ТВ-проекта Euphoria / «Эйфория» Сэма Левинсона.
 Помимо именитого шоураннера сериал выделяется интересным актерским составом.

Так, титульную роль играет Эйбел Макконен Тесфайе, больше знакомый широкой публике под сценическим псевдонимом The Weeknd, а его экранной партнершей станет Лили-Роуз Мелоди Депп — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Сюжет сериала построен на отношениях загадочного владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе (и по совместительству лидера современного культа) и начинающей поп-звезды. Если вы смотрели сериал Euphoria / «Эйфория», то можете предположить, что вас ждет (яркая психологическая драма).

Дату выхода сериала The Idol / «Идол» на платформе HBO пока не объявили, но в трейлере обещают, что премьера состоится «очень скоро».
ITC.ua
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