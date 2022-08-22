Трейлер "Кумира" - серіалу від автора Ейфорії" з The Weeknd

Канал HBO випустив трейлер серіалу "Кумир" (The Idol), який знімають співак The Weeknd та автор "Ейфорії" Сем Левінсон.

Головні ролі в "Кумирі" виконують The Weeknd (Абель Макконен Тесфайє) і Лілі-Роуз Депп (дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді). Також у проекті знялися музикант Мозес Самні та хорор-мейкер Елай Рот.

Сюжет шоу про залаштунки музичної індустрії обертатиметься навколо духовного лідера сучасного культу (The Weeknd), який вступає у складні стосунки зі висхідною поп-зіркою (Лілі Роуз-Депп).

Головні ролі в "Кумирі" виконують The Weeknd і Лілі-Роуз Депп (дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді). Також у проекті знялися музикант Мозес Самні та хорормейкер Елай Рот.

Зйомки стартували у листопаді 2021 року в Лос-Анджелесі. Шестисерійний серіал має вийти в ефір до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що Netflix випустив трейлер серіалу "Венсдей" про сімейку Аддамс від Тіма Бертона.