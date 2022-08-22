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22 августа 22, 11:39
Трейлер "Кумира" - серіалу від автора Ейфорії" з The Weeknd
Кумир
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Канал HBO випустив трейлер серіалу "Кумир" (The Idol), який знімають співак The Weeknd та автор "Ейфорії" Сем Левінсон

Канал HBO випустив трейлер серіалу "Кумир" (The Idol), який знімають співак The Weeknd та автор "Ейфорії" Сем Левінсон.

Головні ролі в "Кумирі" виконують The Weeknd (Абель Макконен Тесфайє) і Лілі-Роуз Депп (дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді). Також у проекті знялися музикант Мозес Самні та хорор-мейкер Елай Рот.

Сюжет шоу про залаштунки музичної індустрії обертатиметься навколо духовного лідера сучасного культу (The Weeknd), який вступає у складні стосунки зі висхідною поп-зіркою (Лілі Роуз-Депп).

Головні ролі в "Кумирі" виконують The Weeknd і Лілі-Роуз Депп (дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді). Також у проекті знялися музикант Мозес Самні та хорормейкер Елай Рот.

Зйомки стартували у листопаді 2021 року в Лос-Анджелесі. Шестисерійний серіал має вийти в ефір до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що Netflix випустив трейлер серіалу "Венсдей" про сімейку Аддамс від Тіма Бертона.
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