Вийшов новий трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Відео опубліковано на офіційному YouTube каналі Prime Video.

У новому трейлері можна побачити безліч сцен, не показаних раніше. Прем'єра телесеріалу запланована на 2 вересня на стрімінговій платформі Amazon Prime Video. У першому сезоні буде 8 серій.

Власник Amazon Studios Джефф Безос особисто зацікавлений в успіху екранізації, оскільки сам є шанувальником цього жанру. Зйомки проходили у Новій Зеландії.

Студія викупила права у нащадків Толкіна за $250 млн та зобов'язалася зняти щонайменше 5 сезонів, загальний бюджет яких - $1 млрд.

Телепроект сфокусується на подіях, які передували оригінальній трилогії, знятій Пітером Джексоном. Дії шоу відбуватиметься у Другу епоху Середзем'я - за тисячі років до подій з романів Джона Рональда Руела Толкіна "Гобіта, або Туди і Звідти" та "Володар перснів".

За заявою шоу-раннерів Патріка Маккея та Джона Д. Пейна, серіал охопить усі головні події Другої епохи: виковування перснів влади, сходження Саурона, епічну історію Нуменора, останній альянс ельфів та людей. При цьому ряд персонажів і сюжетних ліній є вигадкою сценаристів серіалу.