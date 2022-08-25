Pinocchio — трейлер киноверсии мультфильма Disney 1940 года

Walt Disney Studios выпустила новый трейлер современной киноадаптации «Пиноккио» с Томом Хенксом, над которой работал режиссер «Форреста Гампа» Роберт Земекис (он также написал сценарий совместно с Крисом Вайцом).





Премьера фильма «Пиноккио» Роберта Земекиса состоится уже 8 сентября 2022 года на Disney+.





Тома Хенкса в образе резчика по дереву Джепетто мы уже видели в предыдущем трейлере, а новое видео полноценно демонстрирует ожившего кукольного Пиноккио и других персонажей удивительной сказки Карло Коллоди.





Новый трейлер «Пиноккио» в оригинале на английском







