"Золотого лева" отримала стрічка Вся краса та кровопролиття

Американська документальна стрічка "Вся краса та кровопролиття" (2022 рік) отримала нагороду "Золотий лев" як найкращий фільм на Венеціанському фестивалі. Режисер картини - Лора Пойтрас. Про це йдеться на сайті фестивалю.

​Лора Пойтрас відома завдяки картині "Citizenfour: Правда Сноудена", яка у 2015 році отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.

Новий фільм Пойтрас "Вся краса та кровопролиття" присвячена фотографу та активістці з Нью-Йорка Нан ​​Голдін.

Інші призи кінофестивалю:





- французький фільм "Сент-Омер" (Еліс Діоп, 2022) отримав другого "Срібного лева" - Гран-прі журі;





- австралійську актрису Кейт Бланшетт назвали найкращою актрисою за роль у картині "Тар" (режисер Тодд Філд, 2022 рік, США);





- ірландський актор Колін Фаррелл став найкращим актором за роль у фільмі "Банши Ініширина" (режисер Мартін Макдон, 2022 рік, Ірландія, Великобританія, США);





- приз за найкращий сценарій отримав Мартін Макдон за фільм "Банши Ініширина";



