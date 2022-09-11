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11 сентября 22, 09:38
"Золотого лева" отримала стрічка Вся краса та кровопролиття
Американська документальна стрічка "Вся краса та кровопролиття" (2022 рік) отримала нагороду "Золотий лев" як найкращий фільм на Венеціанському фестивалі. Режисер картини - Лора Пойтрас. Про це йдеться на сайті фестивалю.
Лора Пойтрас відома завдяки картині "Citizenfour: Правда Сноудена", яка у 2015 році отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.
Новий фільм Пойтрас "Вся краса та кровопролиття" присвячена фотографу та активістці з Нью-Йорка Нан Голдін.
Інші призи кінофестивалю:- італійський режисер Лука Гуаданьїно отримав "Срібного лева" за найкращу режисуру за фільм "Цілком та повністю" (2022 рік, Італія, США);
- французький фільм "Сент-Омер" (Еліс Діоп, 2022) отримав другого "Срібного лева" - Гран-прі журі;
- австралійську актрису Кейт Бланшетт назвали найкращою актрисою за роль у картині "Тар" (режисер Тодд Філд, 2022 рік, США);
- ірландський актор Колін Фаррелл став найкращим актором за роль у фільмі "Банши Ініширина" (режисер Мартін Макдон, 2022 рік, Ірландія, Великобританія, США);
- приз за найкращий сценарій отримав Мартін Макдон за фільм "Банши Ініширина";
- спеціальний приз журі отримав фільм "Без ведмедів" (2022 рік) іранського режисера Джафара Панахі, який перебуває в ув'язненні.
Нагадаємо, що новий фільм з Коліном Фарреллом зірвав 13-хвилинні овації у Венеції.