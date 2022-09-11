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11 сентября 22, 09:38
"Золотого лева" отримала стрічка Вся краса та кровопролиття
Лора Пойтрас
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Американська документальна стрічка "Вся краса та кровопролиття" (2022 рік) отримала нагороду "Золотий лев" як найкращий фільм на Венеціанському фестивалі.

Американська документальна стрічка "Вся краса та кровопролиття" (2022 рік) отримала нагороду "Золотий лев" як найкращий фільм на Венеціанському фестивалі. Режисер картини - Лора Пойтрас. Про це йдеться на сайті фестивалю.

​Лора Пойтрас відома завдяки картині "Citizenfour: Правда Сноудена", яка у 2015 році отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.

Новий фільм Пойтрас "Вся краса та кровопролиття" присвячена фотографу та активістці з Нью-Йорка Нан ​​Голдін.

Інші призи кінофестивалю:

- італійський режисер Лука Гуаданьїно отримав "Срібного лева" за найкращу режисуру за фільм "Цілком та повністю" (2022 рік, Італія, США); 

- французький фільм "Сент-Омер" (Еліс Діоп, 2022) отримав другого "Срібного лева" - Гран-прі журі;

- австралійську актрису Кейт Бланшетт назвали найкращою актрисою за роль у картині "Тар" (режисер Тодд Філд, 2022 рік, США); 

- ірландський актор Колін Фаррелл став найкращим актором за роль у фільмі "Банши Ініширина" (режисер Мартін Макдон, 2022 рік, Ірландія, Великобританія, США); 

- приз за найкращий сценарій отримав Мартін Макдон за фільм "Банши Ініширина"; 

- спеціальний приз журі отримав фільм "Без ведмедів" (2022 рік) іранського режисера Джафара Панахі, який перебуває в ув'язненні.

Нагадаємо, що новий фільм з Коліном Фарреллом зірвав 13-хвилинні овації у Венеції.
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