Режиссер Аватара рассказал подробности о сиквеле

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал некоторые подробности о новом сиквеле фильма Аватар: Путь воды. Об этом пишет Games Radar.

По его словам, сиквел снимали так долго, потому что сделали упор на эмоциональную составляющую. Авторы хотели раскрыть характеры персонажей.

По сюжету речь пойдет о Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). У них родились пятеро детей. Джейк оставил свое немощное тело и с помощью магии планеты Пандора переселил сознание в тело аватара навсегда.

"Наша цель состояла в том, чтобы рассказать чрезвычайно убедительную и эмоциональную историю", - рассказал Кэмерон.

"Я бы сказал, что в новом фильме упор делается больше на персонажей, больше на историю, больше на отношения, больше на эмоции. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нем больше персонажей, характеры которых нужно было показать. Люди, посмотрев трейлер, говорят: "Боже мой, семейная история из Диснея? Это так мило!". Так вот, это не такая семейная история. Это семейная история, как семейная история из Клана Сопрано", - добавил он.





"Основные съемки завершены. Его выпуск запланирован на 20 декабря 2024 года. Последующие сиквелы планируется выпустить в декабре 2026 и декабре 2028 года", - отметил режиссер.









Напомним, тудии Disney и Marvel показали официальный трейлер к специальному выпуску Стражей Галактики.

