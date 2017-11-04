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Кино
Рецензии
4 ноября 17, 01:11
"Тор: Рагнарек: мнение соцсетей о нашумевшей премьере (ФОТО)
Тор: Рагнарек
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Мнения очень неоднозначные. Но на свой вкус и цвет все карандаши разные.
В украинский прокат вышла третья часть фильма "Тор: Рагнарек" – о приключениях скандинавского бога Тора.

По сюжету Тор сидит в клетке на какой-то планете и разрабатывает план предотвращения Рагнарека и возвращения в Асгард героем и победителем. Кто не знает, Рагнарек – это гибель богов  ну, и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами в германо-скандинавской мифологии. Как всегда, возникают какие-то проблемы и помехи.


Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"

В третьей части Тор эволюционирует – со стильной прической, кстати говоря, его друг Халк тоже – лепечет. В фильме много юмора и красок, как и во всех фильмах Marvel.



Кроме того, режиссер Тайка Вайтити сделал диалоги в фильме не просто заполнением пустоты между зрелищными схватками, а очень даже увлекательными.
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