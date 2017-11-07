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Кино
Рецензии
6 ноября 17, 19:52
Forbes назвал самый кассовый супергеройский фильм
Чудо-женщина
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Известный журнал Forbes назвал самый кассовый фильм о супергерое. Так, лидером рейтинга оказалась кинолента "Чудо-женщина", посвященная персонажу DC Comics.

Как сообщает news.eizvestia.com, главную роль в картине сыграла актриса Галь Гадот.

Прокат киноленты "Чудо-женщина" принес его создателям около 821,74 млн. долларов. В то время, как фильм "Человек-паука" заработал на мировых сборах 821,7 млн. долларов.

Добавим, что "Чудо-женщина" вышла на широкий экран в мае 2017 года. При этом режиссером картины выступила Пэтти Дженкинс, ранее снявшая картины "Пять" и "Монстр".

Напомним, как сообщал ранее, украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival".
URA-Inform
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