О фильме Петера Бебьяка "Межа" (фото, видео)

Криминальное Закарпатье

"Межа" повествует о группе словацких контрабандистов, которые переправляют из Украины сигареты и нелегальных иммигрантов. Дело происходит в 2007 году, накануне вступления Словакии в Шенгенскую зону, что автоматически ужесточит контроль и существенно повредит прибыльному бизнесу.

Поэтому украинский партнер контрабандистов в хладнокровном, уверенном исполнении Станислава Боклана (актер несколько "примелькался" благодаря активной творческой деятельности, но от этого не стал менее убедительным) настойчиво предлагает расширить контрабандный ассортимент — и начать переправлять через границу наркотики. Когда главарь словацкой банды Адам (Томаш Машталир) отказывается от заманчивого предложения — возникает конфликт.

Фильм основан на опробованных ходах криминальных драм и сериалов (украинские продюсеры нередко цитируют рецензию Variety, в которой в контексте "Межи" упоминают "Клан Сопрано"). Это позволяет зрителям отчасти предвосхищать экранные события, радуясь тому, как удачно классические приемы находят свое воплощение в картине, вписанной в украинские и словацкие (в первую очередь) реалии.

В то же время, следование знаменитому канону предполагает, что драматическое напряжение должно быть сопряжено не только со зрелищным внешним конфликтом, но и — в первую очередь — с конфликтом внутренним. Поэтому наряду со страшными украинскими бандитами, жестоко расправляющимися с неугодными словацкими партнерами (пример такой красочной расправы представлен в трейлере), авторы снабжают "Межу" напряженными внутрисемейными отношениями.

Причем эти внутрисемейные драмы проявляются на нескольких взаимосвязанных уровнях, потому что банда для главного героя — та же семья. Его "заместитель" Иона (Евгений Либезнюк) нуждается в средствах, чтобы вызволить своего сына из грозной украинской тюрьмы, и подталкивает Адама к тому, чтобы принять предложение украинских партнеров. Главный герой вынужден выслушивать его еще и потому, что они — почти родственники: шурин Ионы (сияющий Александр Пискунов) — жених Адамовой дочери, и главарь, скрипя сердцем, "вводит" его в криминальное дело.

Непростая динамика семейных отношений, в которых радость совместных празднеств уступает место острому выяснению отношений, а потом — коллективной скорби, мастерски передана режиссером. Она дополнена колоритными образами второго плана, сочными репликами, жонглирующими матерной образностью, яркими сценами действия и своеобразным черным юмором, который к месту в криминальных фильмах.

При этом "Межа" оказывается одновременно намного более жесткой, чем можно было предположить изначально, и намного более мелодраматичной, усердно — целыми сюжетными линиями — готовя почву к взращиванию "слезливых" кадров.

Интонационные эксцессы фильма наиболее успешно соединены в образе Адама — нетипичного главаря банды контрабандистов. Талантливый исполнитель Томаш Машталир — звезда словацкого телевидения — играет крепкого, массивного, решительного лидера организованной преступной группировки и одновременно верного семьянина, маминого сына, не лишенного внутренних сомнений и нежных душевных порывов.

Здесь семейный конфликт трансформируется в конфликт внутренний — моральных пределов, которые нехотя соглашается переступить главный герой. Развивая преступный бизнес, Адам будто играет роль, с которой не совсем и не всегда согласен. Но вырваться из отрепетированного амплуа крутого главаря — в первую очередь, из-за обязательств перед властной матерью (Эмилия Вашарова) — ему не суждено.

Подобный прием трансформации "внешнего" во "внутреннее" Петер Бебьяк пытается с переменным успехом осуществить и с образами остальных персонажей. В первую очередь — Ионы. Выходит это достаточно импульсивно, рождая яркие драматичные сцены и отдельные выразительные кадры, но не вполне логично, что, в целом, нехарактерно для продуманного, структурированного фильма.

Мировая премьера словацко-украинской "Межи" состоялась в главном конкурсе 52-го МКФ в Карловых Варах, где Петера Бебьяка отметили наградой за лучшую режиссуру. Также в активе картины награды художнику-постановщику Вацлаву Новаку на МКФ в Чикаго и главный приз МКФ в Аррасе (Франция).

Словакия выдвинула "Межу" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое решение было принято, в немалой степени, учитывая тот выдающийся зрительский отклик, который получил фильм у словаков. "Межа" вышла в широкий кинопрокат Словакии 3 августа и сходу установила несколько рекордов. В первый день ее посмотрели больше 16 тысяч зрителей, а за первый уик-энд — 69 тысяч.

Весь август — пять уик-эндов — фильм был безоговорочным лидером словацкого проката, побивая голливудские ленты — пусть и не самые заметные. Картину посмотрели более 300 тысяч зрителей. 12 ноября, по итогам пятнадцатого уик-энда ее сборы составили 1 млн. 738 тыс. евро — и это лучший результат для фильмов, которые вышли в словацкий прокат в 2017 году.

26 октября "Межа" вышла в кинопрокат Чехии. Но тут результаты фильма оказались намного скромнее — конкурентом голливудскому комиксу "Тор: Рагнарок" он не стал. По итогам трех уик-эндов чешские сборы "Межи" составили скромные 68 тыс. долларов.

Пожалуй, схожая не очень веселая судьба ждет "Межу" и в украинском кинопрокате. Повторить словацкие успехи фильму тут не получится, не смотря на то, что его показы состоятся в кинотеатрах пяти десятков городов, по объективным причинам — из-за сильной конкуренции масштабных голливудских картин (уже помянутого "Тора" и премьеры "Лиги Справедливости") и банальной нехватки в Украине кинозалов для демонстрации всех, выходящих на экраны, хороших фильмов.

Хочется добавить — к большому сожалению. Потому что на словацко-украинскую криминальную драму, безусловно, стоит обратить внимание. "Межа" благодушно настроена к зрителям и старается максимально учесть их интересы. Такого у многих отечественных лент, заигрывающих с жанровым кинематографом, днем с огнем не сыщешь.