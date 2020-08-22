"Довод": финальный трейлер и первая реакция критиков. Видео

"Довод" расскажет о некой шпионской организации, которая в своих делах использует инверсию — специальную технику управления временем. Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон ("Чёрный клановец"), Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Маяк") и Элизабет Дебики ("Ночной администратор", "Вдовы").

Критики уже успели посмотреть картину — "Довод" получил 71 баллов на Metacritic и 79% на Rotten Tomatoes.

Рецензенты похвалили фильм, во многом сравнивая его с "Началом" того же Нолана.

В отрицательных рецензиях фильм называют "холодным и механическим", из-за чего, по мнению критиков, выбранные актёры порой раскрываются не до конца.

Напомним, в центре сюжета выступает оперативник, который работает на организацию, известную как "Довод", и получает задание предотвратить Третью мировую войну. Премьера фильма не единожды откладывалась.

В украинский прокат фильм должен попасть через несколько дней - 26 августа 2020 года.