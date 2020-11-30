За что хвалят сериал "Ход королевы"?

Сериал Ход королевы от Netflix– главная мировая премьера осени. Он устанавливает рекорды по просмотрам, его нахваливают критики.

Корреспондент.net разбирался, в чем секрет успеха сериала о девушке – шахматистке.

По мотивам книги

Семисерийный Ход королевы (The Queenʼs Gambit) — экранизация романа The Queenʼs Gambit американского писателя Уолтера Тевиса о сироте из американской глубинки, сумевшей поразить гроссмейстеров со всего мира. Роль вундеркинда сыграла Аня Тейлор-Джой.

Действие начинается в середине 1950-х и продолжается до 1968 года. Девятилетняя Бет Хармон попадает в приют после автокатастрофы, в которой погибла ее мать, а сама она каким-то чудом уцелела. Приютский завхоз учит Хармон играть в шахматы, и она быстро покоряет мир этого вида спорта. Вот только омрачает эту сказку лишь одно обстоятельство: еще в приюте Бет пристрастилась к транквилизаторам, со всеми вытекающими последствиями.





Роль шахмат

Ход королевы это выдуманная история. Прототип Элизабет Хармон среди шахматисток найти так и не смогли. Среди мужчин ближе всех определили Бобби Фишера, видимо, из-за проявленной в раннем возрасте гениальности и параноидальным наклонностям позднее.

В сериале героиню сравнивают по характеру с Полом Морфи - американским шахматистом из середины XIX века, сторонником интуитивного атакующий стиля, страдал от паранойи, также упоминают Вильгельма Стейница и Александра Алехина.

За логику и достоверность шахтманых партий в Ходе королевы отвечал сам Гарри Каспаров. Тринадцатый чемпион мира стал консультантом сериала, хотя Скотт Фрэнк предлагал ему роль антагониста Бет Хармон советского игрока Василия Боргова, но Каспаров отказался.

У всех партий, которые показаны в сериале более-менее подробно, есть прототипы из реальной жизни.

Помимо шахматного аспекта сериала Каспаров давал советы Скотту Фрэнку по изображению всего советского. Благодаря таким рекомендациям в «Ходе королевы» появились агенты КГБ, без которых выезд известного шахматиста за границу был невозможен (в оригинальной книге их не было). А сцена в лифте, где Боргов с другими советскими игроками обсуждает Хармон и говорит, что “она такая же как и мы – ей терять нечего”, вообще придумана Каспаровым.

Без Украины не обошлось

В основе финальной встречи сериала Боргов-Хармон – игра 1993 года Иванчук-Вольф, которую команда Каспарова адаптировала для соответствия сценарию.

Советский и украинский гроссмейстер Василий Иванчук является одним из сильнейших шахматистов мира 1990-х — 2010-х годов. Победитель Второго командного чемпионата мира в составе команды СССР (1989) и Пятого командного чемпионата мира в составе команды Украины (2001). Чемпион мира по блицу (2007). Чемпион мира по быстрым шахматам (2016).

Примечательно, что американец Патрик Вольф, посмотрев сериал, связался с Гарри Каспаровым и рассказал, что узнал эту партию.

Значение

За 28 дней после премьеры Ход королевы стал самым популярным мини-сериалом за историю стримингового сервиса Netflix. Его посмотрели 62 млн пользователей.

Также сериал попал в первую десятку самых популярных сериалов в 92 странах и стал самым популярным в 63 странах.

Лавры популярности достались также роману, на основе которого сериал снят. Спустя 37 лет после выхода, роман Уолтера Тевиса попал в список бестселлеров The New York Times.

А запрос Как играть в шахматы в Google достиг своего девятилетнего пика.