Рецензия на сериал «Звёздный путь: Странные новые миры»

Это приквел к «Звёздный путь: Оригинальный сериал» и спин-офф «Звёздный путь: Дискавери». Создателями телешоу стали известные продюсеры, сценаристы и режиссеры Акива Голдсман и Алекс Куртцман. Мы уже посмотрели все эпизоды и готовы делится впечатлениями.





Жанр научная фантастика, драма, боевик, приключения

Режиссер Крис Фишер, Аманда Роу, Энди Армаганян, Крис Бирн

В ролях Мелисса Навия, Энсон Маунт, Итан Пек, Джессика Буш, Кристина Чонг, Ребекка Ромейн

Релиз Paramount+

Год выпуска 2022

Сайт IMDb





«Звёздный путь: Странные новые миры» стартует с затянувшейся депрессии капитана Кристофера Пайка (Энсон Маунт). После появления во втором сезоне «Дискавери» он узнал о своей будущей страшной смерти через десять лет во время аварии на космическом корабле. Пайк не решается вернуться на службу в USS «Энтерпрайз» (NCC-1701), но его вынуждают обстоятельства — во время установления первого контакта с новой цивилизацией пропала старпом Уна Чин-Райли (Ребекка Ромейн). Капитан сначала отправляется на ее поиски, а потом и вовсе решает остаться на флоте на зло своей судьбе. Так начинается череда новых приключений одного из самых известных звездолетов в научной фантастике.





Создатели «Звёздный путь: Странные новые миры» не стали нарушать каноны серии и вести свой проект в сторону от привычных сериалов «Звездного пути». Так вышло с новым «Дискавери», да и более свежий «Пикар» старается разнообразить привычную стилистику франшизы, добавляя необычные повествовательные ходы и построение эпизодов.













«Звёздный путь: Странные новые миры» одновременно старомодный и современный проект. Он блещет ретро-эстетикой и напоминает классические сериалы франшизы, но снят как новейший и качественный научно-фантастический проект. Здесь каждая серия это отдельная история в новом жанре (приключение, детектив, ужастик в стиле «Чужого», рассказ с поучительным финалом и так далее), но все эпизоды связаны общей сюжетной нитью о будущей смерти капитана Пайка. Некоторые серии увеличены по времени, но они не кажутся искусственно растянутыми и почти не провисают в темпе раскрытия истории.





Новому сериалу удалось создать живых и увлекательных героев, а также подобрать на их роли подходящих актеров. Пайк — лихой капитан и старшая версия более известного Джеймса Кирка. Он любит готовить и с удовольствием кормит свою команду всякими вкусностями. Офицер по науке Спок в исполнении Итана Пека кому-то покажется не таким похожим на вулканца, как тот же Закари Куинто из трилогии новых фильмов. Но он отлично справился с этой ролью в плане отыгрывания противоречивых эмоций, которые бушуют в голове и сердце полувулканца и получеловека. А вот Селия Роуз Гудин почти идеальна в роли Нийоты Ухуры. Да и внешне она сильно похожа на молодую Нишель Николс из оригинального сериала.













Остальные новые персонажи интересны и разнообразны и среди них обязательно есть герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Всем им уделяется почти равное количество времени в эпизодах, их история и характеры раскрываются и подаются с новой стороны. Такой более классический подход, на мой взгляд, намного лучше, чем почти полная концентрация на одном-двух главных героях, как это сделали в «Дискавери». А вот инопланетян в команде почти нет и тут все по канону — в начале своих космических путешествий флот Объединенная федерация планет в большинстве состояла из людей.





«Звёздный путь: Странные новые миры» стоит похвалить за современную компьютерную графику и общую стилистику. Здесь все выглядит наигранно, сверхфантастично и реалистично одновременно: космос манит и пугает своей красотой и опасностью, ретрофутуристичные звездолеты блестят на солнце и стреляют лазерами, команда сидит за диковинными пультами с большими кнопками, а врачи водят перед пациентами непонятными штуковинами и применяют еще более странные инструменты.













Новый сериал стар и свеж одновременно и этим цепляет больше всего. В то же время, от проекта попахивает нафталином, а значит привычное построение эпизодов с раскрытием одной темы за раз, может отпугнуть молодое поколение.









4.5 ОЦЕНКА ITC.UA





ПЛЮСЫ: множество знакомых героев, мест и космических кораблей для фанатов франшизы, разнообразные серии, яркие увлекательные персонажи, тличная актерская игра, стилистика ретрофутуризма, тонкий гиковский юмор, прекрасная и детализированная компьютерная графика, соблюдение канонов серии, классическое повествование с разноплановыми эпизодами





МИНУСЫ: сериал не привносит ничего нового, а только эксплуатирует уже известных героев и события, молодому поколению может не понравится устаревшее построение сюжета эпизодов





ВЫВОД: «Звёздный путь: Странные новые миры» — классический проект популярной американской франшизы. Это увлекательное и невероятно стильное научно-фантастическое приключение с глубокой моральной подоплекой и умело выстроенным повествованием. Если вы любите космическую фантастику и, особенно серию Star Trek, то обязательно посмотрите этот сериал



