Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
29.30
USD
26.09
RUB
0.41
Кино
Новости кино
29 сентября 16, 09:51
Трейлер документального фильма Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Леонардо Ди Каприо является едва ли не единственным представителем Голливуда, который серьезно обеспокоен проблемой глобального потепления.
На исследования этого феномена и на попытки как-то стабилизировать ситуацию актер тратит миллионы долларов, жаль, правда, что пока что этот процесс никак приостановить не удалось. 

Рассказать о том, что на самом деле происходит с нашей проблемой и к каким необратимым последствиям может привести глобальное потепление Лео смог в документальном фильме, который он создал в компании с режиссером актёром и режиссёром-документалистом, а также обладателем премии «Оскар» Фишером Стивенсом. Картина получила название «Перед потопом». 

В ленте показано путешествие Ди Каприо по миру с целью как можно большему количеству людей рассказать о глобальном потепление. В разное время собеседниками актера становились папа Римский, Джон Керри, Илон Маск и Барак Обама. 

«Перед потопом» выйдет в ограниченный прокат 21 октября, а затем будет показан 30 октября на канале National Geographic.



Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Вышел новый трейлер второй части «Дня независимости» (ВИДЕО)
Первый трейлер фантастического боевика «Кредо убийцы»
Трейлер боевика "Смертельная афера" с Беном Аффлеком (ВИДЕО)
Леонардо ДиКаприо может сыграть персидского поэта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Премьера фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"
noimageКрис Прэтт объявил об уходе из Голливуда на полгода
noimageДжон Фавро снимет игровой фильм "Король Лев"
noimageОбъявлен синопсис седьмого сезона "Ходячих мертвецов"
noimageБрэд Питт пропустит премьеру своего кинопроекта
Лента новостей
Загрузка...