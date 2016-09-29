Трейлер документального фильма Леонардо Ди Каприо

На исследования этого феномена и на попытки как-то стабилизировать ситуацию актер тратит миллионы долларов, жаль, правда, что пока что этот процесс никак приостановить не удалось.





Рассказать о том, что на самом деле происходит с нашей проблемой и к каким необратимым последствиям может привести глобальное потепление Лео смог в документальном фильме, который он создал в компании с режиссером актёром и режиссёром-документалистом, а также обладателем премии «Оскар» Фишером Стивенсом. Картина получила название «Перед потопом».





В ленте показано путешествие Ди Каприо по миру с целью как можно большему количеству людей рассказать о глобальном потепление. В разное время собеседниками актера становились папа Римский, Джон Керри, Илон Маск и Барак Обама.





«Перед потопом» выйдет в ограниченный прокат 21 октября, а затем будет показан 30 октября на канале National Geographic.







