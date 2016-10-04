Фильм "Сумерки" может получить продолжение

Глава кинокомпании Lionsgate Motion Picture Group Патрик Ваксбергер не исключил продолжения саги "Сумерки". По его словам, все зависит от автора "Сумерек", писательницы Стефани Майер. По словам Ваксбергера, если Майер захочет рассказать историю, связанную с этими персонажами – будь то, например, спин-офф, приквел или сиквел - кинокомпания ее поддержит.





Интерес киностудии к продолжению вампирской саги вполне понятен. Кассовые сборы франшизы "Сумерки" суммарно составили больше $3 миллиардов в мировом прокате. Последняя часть "Сумерек" вышла не так уж давно – в ноябре 2012.



