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4 октября 16, 10:49
Фильм "Сумерки" может получить продолжение
Сумерки
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На волне популярности всевозможных сиквелов и ремейков нет ничего удивительного в том, что студия Lionsgate решила взять пример с конкурента (студии Warner Bros., возрождающей франшизу о Гарри Поттере) и всерьез задумывается о возвращении на экраны "Сумерек".
Глава кинокомпании Lionsgate Motion Picture Group Патрик Ваксбергер не исключил продолжения саги "Сумерки". По его словам, все зависит от автора "Сумерек", писательницы Стефани Майер. По словам Ваксбергера, если Майер захочет рассказать историю, связанную с этими персонажами – будь то, например, спин-офф, приквел или сиквел - кинокомпания ее поддержит.

Интерес киностудии к продолжению вампирской саги вполне понятен. Кассовые сборы франшизы "Сумерки" суммарно составили больше $3 миллиардов в мировом прокате. Последняя часть "Сумерек" вышла не так уж давно – в ноябре 2012.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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