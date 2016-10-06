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6 октября 16, 07:46
Джастин Лин снимет сериал о современных Робинах Гудах
Джастин Лин
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Канал CBS дал "зеленый свет" на производство пилота драматического сериала о группе современных Робинов Гудов, курировать который будет команда сериала "Скорпион": исполнительные продюсеры Алекс Куртцман, Джастин Лин и Хезер Кадин, а также Пол Греллонг.
В центре сюжета "A Burglar`s Guide to the City" - команда современных Робинов Гудов, возглавляет которую блестящий архитектор с проблемным прошлым. Использую свои уникальные навыки взлома любых самых надежных замков и "крепостей", команда ворует нажитое незаконным путем богатство у преступников и отдает его обиженным коррумпированной системой.

Греллонг напишет сценарий на основе книги Джеффа Манота. Лин назначен постановщиком пилотного эпизода.
Куртцман недавно подписал договор о сотрудничестве с CBS Television Studios и после расставания со своим деловым партнером Роберто Орчи запустил собственный баннер Secret Hideout, который принимает участие в производстве сериала "Звездный путь: Дискавери" для CBS All Access.

Робин Гуд, персонаж английского фольклора, пополнил ряды литературных героев, вдохновивших ряд каналов взяться за разработку сериалов, основанных на их образах. Так, Fox работает над полицейской драмой о современном Короле Артуре, а NBC намерен снять процессуальный сериал об Оливере Твисте, превратив его в девушку.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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