Джастин Лин снимет сериал о современных Робинах Гудах

В центре сюжета "A Burglar`s Guide to the City" - команда современных Робинов Гудов, возглавляет которую блестящий архитектор с проблемным прошлым. Использую свои уникальные навыки взлома любых самых надежных замков и "крепостей", команда ворует нажитое незаконным путем богатство у преступников и отдает его обиженным коррумпированной системой.





Греллонг напишет сценарий на основе книги Джеффа Манота. Лин назначен постановщиком пилотного эпизода.

Куртцман недавно подписал договор о сотрудничестве с CBS Television Studios и после расставания со своим деловым партнером Роберто Орчи запустил собственный баннер Secret Hideout, который принимает участие в производстве сериала "Звездный путь: Дискавери" для CBS All Access.





Робин Гуд, персонаж английского фольклора, пополнил ряды литературных героев, вдохновивших ряд каналов взяться за разработку сериалов, основанных на их образах. Так, Fox работает над полицейской драмой о современном Короле Артуре, а NBC намерен снять процессуальный сериал об Оливере Твисте, превратив его в девушку.



