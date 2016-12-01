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1 декабря 16, 13:20
Обзор киноновинок, стартующих в прокате с 1 декабря
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Вашему вниманию предлагается свежий кинообзор.
Смотрите новые кинофильмы, которые поступят в украинский прокат уже в этот четверг. 

Военный боевик "Шпионы-союзники". Действие киноленты разворачивается в 1942 году. Макс Ватан – франко-канадский шпион, влюбляется и женится на французском агенте Марианн Босежур. После опасной миссии в тылу врага Максу сообщают, что его возлюбленная, скорее всего, нацистская шпионка. Макс начинает собственное расследование с целью выяснить правду.

Боевик "Другой мир: Кровная месть". Бесстрашная воин-вампир Селена вступает в решающую схватку, сулящую окончание долголетней войны враждующих фракций – ликанов и вампиров.

Мелодрама "Планетариум". Действие киноленты разворачивается в довоенной Франции. Две сестры-американки, якобы обладающие сверхъестественными способностями, проводят спиритические сеансы. Во время выступления в Париже на них обращает внимание известный французский продюсер, который намерен заработать с помощью сверхспособностей сестер.

Триллер "Инкарнация". Сюжет фильма повествует о священнике-экзорцисте, которому подвластно подсознание одержимых людей. Проводя ритуал изгнания демонов из 9-летнего мальчика, ему противостоит сверхсильный бес.

Мультфильм "Бременские разбойники". В некогда процветающем сказочном королевстве окаянные министры задурманили голову принцессе и теперь господствуют сами. Простолюдины бедствуют и живут в постоянном страхе. Вызов министрам-злодеям осмеливается бросить бескорыстный разбойник Трубин Гуд и его отважная команда: кот Зигмунд, пес Баскервиль, петух Петруччо и ослица Гретхен.

Криминальный триллер "Хакер". Фильм повествует о юном киберпреступнике по имени Алекс. В поисках лучшей жизни для своей семьи, переехавшей из Украины в Канаду, герой решает применить свои знания в грязном деле. Начиная путь с небольших махинаций в Интернете, Алекс становится профессиональным кибер-мошенником современности.

Драма "Восемь". Фильм "Восемь" собирает в одном времени несколько ситуаций из разных жизней которые вызваны (к жизни) человеческим отчаянием герои собираются в мир иной - и это их четкий план на ближайшие пол часа. Почему? Ситуации складываются по разному - но всегда на пересечении складок судьбы и на пике эмоций."

Документальный фильм "Лобановский навсегда". Документальный фильм о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Васильевиче Лобановском, который впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также оценки, суждения и воспоминания о Мэтре его современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков.

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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