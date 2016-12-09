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9 декабря 16, 12:22
Названы худшие фильмы 2016 года
Девять жизней
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Портал Business Insider составил список из 25 самых провальных кинокартин 2016 года.
При создании антирейтинга издание использовало данные агрегатора рецензий Metacritic.

На первом месте оказалась комедия американского режиссера Барри Зонненфельда "Девять жизней" с Кевином Спейси. Фильм получил 11 баллов из 100.

Вторую строчку заняла лента "Несносные леди" с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон. 

На третьем месте — "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.

В первой десятке также оказались анимационная лента "Норм и Несокрушимые", научно-фантастический фильм "Макс Стил", комедии "Голые перцы", "Йоганутые" с Джонни Деппом, драма Гаса Ван Сента "Море деревьев" с Мэттью Макконахи и Наоми Уоттс, боевик "Боги Египта" с Джерардом Батлером и триллер "Погибший" с Шайей ЛаБафом.

Завершает рейтинг картина "Алиса в Зазеркалье", в которой снялись Депп, Миа Васиковска, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй и Саша Барон Коэн.

В ноябре американский журнал Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года, отдав первую строчку научно-фантастической ленте "Макс Стил". При создании рейтинга издание сравнивало бюджеты кинолент и кассовые сборы.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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