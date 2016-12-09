Названы худшие фильмы 2016 года

При создании антирейтинга издание использовало данные агрегатора рецензий Metacritic.





На первом месте оказалась комедия американского режиссера Барри Зонненфельда "Девять жизней" с Кевином Спейси. Фильм получил 11 баллов из 100.





Вторую строчку заняла лента "Несносные леди" с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон.





На третьем месте — "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.





В первой десятке также оказались анимационная лента "Норм и Несокрушимые", научно-фантастический фильм "Макс Стил", комедии "Голые перцы", "Йоганутые" с Джонни Деппом, драма Гаса Ван Сента "Море деревьев" с Мэттью Макконахи и Наоми Уоттс, боевик "Боги Египта" с Джерардом Батлером и триллер "Погибший" с Шайей ЛаБафом.





Завершает рейтинг картина "Алиса в Зазеркалье", в которой снялись Депп, Миа Васиковска, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй и Саша Барон Коэн.





В ноябре американский журнал Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года, отдав первую строчку научно-фантастической ленте "Макс Стил". При создании рейтинга издание сравнивало бюджеты кинолент и кассовые сборы.



