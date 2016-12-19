Кира Найтли снялась в "Пиратах Карибского моря 5"

К нему присоединилась Кира Найтли. Актриса была замечена на съемочной площадке.





Анонимные информаторы подтверждают участие Найтли в съемках, подчеркивая, что зрители смогут увидеть ее в одной из заключительных сцен картины, которая станет своего рода "мостом" к следующей серии франшизы. Естественно, никаких официальных комментариев по этому поводу от представителей студии Walt Disney пока не последовало.





Напомним, что Кира Найтли добилась всемирной известности именно после выхода первой части "Пиратов Карибского моря". Ее героиня Элизабет Суон был одним из главных действующих лиц трех серий, но не появилась в четвертой.





Фильм "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" будет выпущен в прокат в мае 2017 года. В нем также снимались Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Стивен Грэхэм, Кевин МакНэлли и другие актеры.







