Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.28
RUB
0.43
EUR
28.45
USD
27.01
RUB
0.44
Кино
Новости кино
19 декабря 16, 11:38
Кира Найтли снялась в "Пиратах Карибского моря 5"
Кира Найтли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В актерском составе фильма "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" произошло неожиданное пополнение.
К нему присоединилась Кира Найтли. Актриса была замечена на съемочной площадке.

Анонимные информаторы подтверждают участие Найтли в съемках, подчеркивая, что зрители смогут увидеть ее в одной из заключительных сцен картины, которая станет своего рода "мостом" к следующей серии франшизы. Естественно, никаких официальных комментариев по этому поводу от представителей студии Walt Disney пока не последовало.

Напомним, что Кира Найтли добилась всемирной известности именно после выхода первой части "Пиратов Карибского моря". Ее героиня Элизабет Суон был одним из главных действующих лиц трех серий, но не появилась в четвертой.

Фильм "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" будет выпущен в прокат в мае 2017 года. В нем также снимались Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Стивен Грэхэм, Кевин МакНэлли и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Кира Найтли сыграет фею в "Щелкунчике"
В Великобритании переименовали "Пиратов Карибского моря 5"
Лоуренс отказывается сниматься без дублерш-каскадеров
Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей одновременно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Изгой" стартовал лучше самых оптимистичных прогнозов
noimageГрафик выхода трейлера "Звездных войн 8"
noimageСталлоне предложено возглавить Национальный фонд искусств
noimageПретенденты на "Оскар 2017" за спецэффекты
noimageДетали отставки главы кинопроизводства Warner Bros.
Лента новостей
Загрузка...