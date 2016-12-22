Ольга Фреймут снялась в сериале "Отель Элеон"

Ольга Фреймут снялась в российском сериала "Отель Элеон", который является продолжение сериала "Кухня".
Телеведущая Ольга Фреймут сыграла роль в новом сериале "Отель Элеон".
Известно, что этот сериал своеобразное продолжение сериала "Кухня". Так вот, Ольга Фреймут снялась в одной из серий "Отель Элеон", где сыграла саму себя.
Ольга Фреймут сыграла в сериале "Отель Элеон" роль ревизора, который приехал проверять отель.
В пресс-службе "1+1" уточняют:
"Отель Елеон" — продукт совместного производства студии "Yellow, Black and White" и украинского продакшена "Sister's Production", снятый по заказу "1 + 1 media". Снятие сериала проходили в Москве и Киеве ".