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21 декабря 16, 16:37
Ольга Фреймут снялась в сериале "Отель Элеон"
Ольга Фреймут
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Ольга Фреймут снялась в российском сериала "Отель Элеон", который является продолжение сериала "Кухня".
Телеведущая Ольга Фреймут сыграла роль в новом сериале "Отель Элеон". 

Известно, что этот сериал своеобразное продолжение сериала "Кухня". Так вот, Ольга Фреймут снялась в одной из серий "Отель Элеон", где сыграла саму себя.

Ольга Фреймут сыграла в сериале "Отель Элеон" роль ревизора, который приехал проверять отель.

В пресс-службе "1+1" уточняют:

"Отель Елеон" — продукт совместного производства студии "Yellow, Black and White" и украинского продакшена "Sister's Production", снятый по заказу "1 + 1 media". Снятие сериала проходили в Москве и Киеве ".

Смотри серию "Отель Элеон" с Ольгой Фреймут:


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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