Ольга Фреймут снялась в сериале "Отель Элеон"

Телеведущая Ольга Фреймут сыграла роль в новом сериале "Отель Элеон".





Известно, что этот сериал своеобразное продолжение сериала "Кухня". Так вот, Ольга Фреймут снялась в одной из серий "Отель Элеон", где сыграла саму себя.





Ольга Фреймут сыграла в сериале "Отель Элеон" роль ревизора, который приехал проверять отель.





В пресс-службе "1+1" уточняют:





"Отель Елеон" — продукт совместного производства студии "Yellow, Black and White" и украинского продакшена "Sister's Production", снятый по заказу "1 + 1 media". Снятие сериала проходили в Москве и Киеве ".





Смотри серию "Отель Элеон" с Ольгой Фреймут:



