У сиквела "Бегущего по лезвию" будет рейтинг R

Об этом рассказал в интервью постановщик Дени Вильнев. "Мои продюсеры с удовольствием напомнили мне, что это должен быть один из самых дорогих независимых фильмов с рейтингом R", - сказал он.





По словам Вильнева, съемочный процесс полностью завершен в конце ноября 2016 года, и теперь он полностью погружен в монтаж картины. Вполне вероятно, что руководство студии Warner Bros. возжелало представить зрителям сиквел со "взрослым" рейтингом после большого успеха "Дэдпула", который стал самым кассовым кинопроектом такого рода в истории кино.





Warner Bros. отвечает за прокат "Бегущего по лезвию 2049" на территории Северной Америки, а в международном прокате фильм будет представлять студия Sony Pictures.





Ключевые роли в картине исполнили Маккензи Дэвис, Робин Райт, Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Карла Юри и другие актеры. Действие продолжения будет происходить через несколько десятков лет после событий оригинала 1982 года выпуска.







