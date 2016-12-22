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22 декабря 16, 11:54
У сиквела "Бегущего по лезвию" будет рейтинг R
Бегущий по лезвию 2049
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Фильм "Бегущий по лезвию 2049", который станет продолжением культовой картины Ридли Скотта, выйдет в прокат с рейтингом R.
Об этом рассказал в интервью постановщик Дени Вильнев. "Мои продюсеры с удовольствием напомнили мне, что это должен быть один из самых дорогих независимых фильмов с рейтингом R", - сказал он.

По словам Вильнева, съемочный процесс полностью завершен в конце ноября 2016 года, и теперь он полностью погружен в монтаж картины. Вполне вероятно, что руководство студии Warner Bros. возжелало представить зрителям сиквел со "взрослым" рейтингом после большого успеха "Дэдпула", который стал самым кассовым кинопроектом такого рода в истории кино.

Warner Bros. отвечает за прокат "Бегущего по лезвию 2049" на территории Северной Америки, а в международном прокате фильм будет представлять студия Sony Pictures.

Ключевые роли в картине исполнили Маккензи Дэвис, Робин Райт, Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Сильвия Хукс, Карла Юри и другие актеры. Действие продолжения будет происходить через несколько десятков лет после событий оригинала 1982 года выпуска.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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