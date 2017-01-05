Хизер Локлир лечится от наркозависимости

Актриса Хизер Локлир, известная по сериалу "Мелроуз Плейс", попала в реабилитационную клинику. Там она будет проходить лечение от злоупотребления наркотическими препаратами и алкоголем – пагубными привычками, с которыми она уже многие годы борется безрезультатно, передает E! Online.

Издание сообщает, что реабилитацию Локлир проходит в центре Cliffside Malibu, в котором лечились от подобных зависимостей многие знаменитости.

"Когда она пришла в центр, она была в слезах, пьяна и кричала,"!, - отметил инсайдер.





Известно, что Локлир уже не первый раз поступает на лечение в реабилитационный центр. Ее первый опыт припал на 2008 году, когда причиной послужила неудачная попытка самоубийства.





А в 2012 году она была в экстренном порядке госпитализирована после того, как смешала медикаменты, полученные по рецепту, и алкоголь. Медики отметили, что чудом смогли вернуть актрису к жизни.





Хизер Локлир - актриса, сыгравшая в популярном сериале "Мелроуз Плейс" одну из главных героинь Аманду Вудворт, за роль которой была четыре раза номинирована на премию "Золотой глобус".





Ранее сообщалось, что скончалась актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны".



