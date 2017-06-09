Подведены итоги конкурса "Чилдрен Кинофест 2017"

В Украине завершился 4-й Фестиваль искусства кино для детей и подростков"Чилдрен Кинофест". Гостями бесплатных показов стали около 40 тысяч юных украинцев в 21 городе.

Победители международного конкурса "Чилдрен Кинофест – 2017":

Гран-при международного конкурса по итогам зрительского голосования (4,7 из 5 баллов) получила лента "Молли Мун и волшебная книга гипноза" режиссера Кристофера Н. Роули из Великобритании.

международного конкурса по итогам зрительского голосования (4,7 из 5 баллов) получила лента "Молли Мун и волшебная книга гипноза" режиссера Кристофера Н. Роули из Великобритании.



Второе место занял украинский анимационный фильм "Никита Кожемяка" Манука Депояна с 4,67 баллами.

занял украинский анимационный фильм "Никита Кожемяка" Манука Депояна с 4,67 баллами.



Третье место досталось ленте совместного производства Швеции и Дании – "Мальчик в золотых штанах" Эллы Лемхаген, – которая получила 4,54 балла.

Традиционно, фильм-победитель был определен путем прямого голосования зрителей – на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденный фильм.

© пресс-служба

На закрытии "Чилдрен Кинофеста – 2017" был показан обладатель Гран-при прошлого года, приключенческая лента "Лапа" из Венгрии о собаке-спасателе.

В этом году на фестивале был учрежден национальный конкурс фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 130 заявок, среди которых выбрали 10 финалистов. Юные режиссеры были приглашены в Киев, где лично представили свои работы перед специальным показом на большом экране кинотеатра "Киевская Русь".

Победителя определило профессиональное жюри в составе:

режиссера анимации Манука Депояна ("Никита Кожемяка"),

актрисы Екатерины Молчановой ("Моя бабушка Фанни Каплан"),

режиссера Романа Бондарчука ("Украинские шерифы").

На церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение: звание Лучшего украинского детского фильма года получила работа "Как завести котенка" 7-летнего режиссера Полины Шевченко из Днепра.

Генеральные партнеры фестиваля: Представительство Европейского Союза в Украине, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Государственное агентство Украины по вопросам кино и ТМ "Весела Корівка".