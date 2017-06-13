Сезон блокбастеров. Главные фильмы лета

Летний киносезон, отличающийся большим количеством блокбастеров, начался еще в мае со Стражей галактики, Меча короля Артура и Чужого.





Как обычно, летом выходят продолжения популярных франшиз и ремейки. Корреспондент.net собрал главные фильмы, которые будут показывать в украинских кинотеатрах летом.

Пираты Карибского моря 5

Приключения, боевик, комедия, с 25 мая





Пятая часть франшизы обычно уже не бывает хорошей, но предыдущие "Пираты" 2011 года собрали в прокате миллиард долларов, что и побудило создателей к продолжению.

Одним из главных героев фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" стал Генри Тернер, повзрослевший сын Уилла и Элизабет, который служит матросом на британском судне.

В первые прокатные выходные лента собрала 300 миллионов долларов. Но критики восприняли новых "Пиратов" негативно.





Чудо-женщина

Супергерои, боевик, с 1 июня





Одна из героинь прошлогоднего блокбастера Бэтмен против Супермена получила сольный фильм. Снят по одноименным комиксам издательства DC Comics, четвертый фильм Расширенной вселенной DC после Отряда самоубийц.

Принцесса Диана узнает, что в мире идет Первая мировая война и решает положить ей конец.

Интересно, что кинотеатр сети Alamo Drafthouse в штате Техас запретил мужчинам приходить на два сеанса Чудо-женщины, обозначив их как показы "только для женщин".





Мумия

Боевик, фэнтези, с 8 июня





Студия Universal запускает серию блокбастеров о героях из своей фильмотеки - Человеке-невидимке, Франкенштейне, Дракуле и других.

Действия происходят в Лондоне, который герои Тома Круза и Рассела Кроу пытаются спасти от ожившей древнеегипетской мумии.

В перезапуске мумией стала женщина - принцесса Аманет, которая "тысячелетия копила свой гнев".





Трансформеры: Последний рыцарь

Фантастика, боевик, с 22 июня





Пятая часть из серии фильмов о Трансформерах. Так же как и Пираты Карибского моря предыдущая часть собрала в прокате более миллиарда долларов.

Однако в производстве уже находятся шестая и седьмая части франшизы.

В этой части Оптимус Прайм пытается возродить жизнь на своей мертвой планете. Ему на помощь приходит Марк Уолберг в роли автомеханика.





Человек-паук: Возвращение домой

Супергерои, боевик, комедия, с 6 июля





Это уже третий запуск истории и фоторепортере, которого укусил радиоактивный паук и шестнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel.

Сюжет фильма протекает после событий картины Первый мститель: Противостояние. Питер Паркер обычный старшеклассник, который становится супергероем. Он пытается совместить борьбу с преступностью со школьной и семейной жизнью.

Наставником Паркера в очередном перезапуске франшизы становится Тони Старк, известный ка Железный человек.





Планета обезьян: Война

Фантастика, боевик, с 13 июля





Высокоразвитыми обезьяны стали благодаря препарату от болезни Альцгеймера, который тестировали на приматах.

Главным героем третьей части франшизы остается шимпанзе Цезарь. Он со своими обезьянами готовится вступить в противостояние с армией людей.

В итоге будущее обоих видом должно разрешиться при личной встрече Цезаря и предводителя армии людей.





Дюнкерк

Военный, драма, с 20 июля





Действие фильма режиссера Кристофера Нолана развернется в 1940 году во Франции.

Лента повествует о спасении 338 226 английских, бельгийских и французских солдат в ходе Дюнкеркской операции во время Второй мировой войны.

Дюнкерку предвещают успех фильма Спасти рядового Райана и звание лучшей картины Голливуда о Второй мировой за последние десятилетия.





Взрывная блондинка

Шпионский триллер, 27 июля





За основу фильма графический роман Энтони Джонстада "Самый холодный город" 2012 года.

История рассказывает о шпионке, роль которой исполняет Шарлиз Терон. События происходят в столице Германии в 1989 году перед падением Берлинской стены.

Британская разведка отправляет героиню расследовать убийство своего агента и заодно добыть список двойных шпионов.





Темная башня

Фэнтези, вестерн, ужасы, с 3 августа





Фильм снят по одноименному циклу романов Стивена Кинга о стрелке Роланде Дискейне, который отправился на поиски Темной Башни, удерживающей Вселенную от уничтожения.

Долгожданная экранизация лучшей работы Кинга. Стоит отметить, что в фильме главный герой будет отличаться от книжного.

Если в романах Роланд Роланд выглядит как высокий и поджарый широкоплечий белый мужчина среднего возраста с выразительными чертами лица, черными волосами и голубыми глазами, то в фильме его играет темнокожий актер.





Валериан и город тысячи планет

Фантастика, с 10 августа





Новый космический фильм Люка Бессона, снаявшего культовый Пятый элемент, с такими звездами, как супермодель Кара Делавинь и певица Рианна.

Главные герои, путешествующие во времени, исследуют новые миры и на этот раз им предстоит изучить галактическую империю.

Во время своего задания им придется спасать всю Вселенную от сил зла.



