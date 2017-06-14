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13 июня 17, 23:50
Появилось единственное видео реального боя Брюса Ли (ВИДЕО)
Редкая запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.
По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.
В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступают в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками».
За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.
Брюс Ли (1940-1973) — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Игра смерти».