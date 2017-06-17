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17 июня 17, 11:09
Пять культовых фильмов, которые стоит посмотреть до 30 лет
французский фильм
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Мелодрамы, драмы, комедии

Да, вы наверняка смотрели «Амели». Но французское кино не начинается и не заканчивается на этом фильме. Предлагаем вашему вниманию топ-5 лучших картин, чтобы по достоинству оценить французский кинематограф. 

«На последнем дыхании», дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара (1960 г.)

«Презрение», кинофильм Жана-Люка Годара (1963 г.), снятый в Италии по мотивам романа Альберто Моравиа 

«Дневная красавица», один из первых фильм с участием Катрин Денёв (1967 г.)

«Женщина есть женщина», очередной киношедевр Жана-Люка Годара. Оригинальную музыку к фильму написал легендарный Мишель Легран (1961 г.)

«Скафандр и бабочка», фильм рассказывает о 43-летнем редакторе журнала ELLE Жане-Доминике Боби, перенёсшем сильнейший инсульт, в результате которого он был полностью парализован (2007 г.)


Источник: elle.ua

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