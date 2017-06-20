Неделя итальянского кино: чем удивит фестиваль в этом году?

21 июня в Киеве и других городах Украины начинается Неделя итальянского кино.







В этом году фестиваль, который знакомит украинского зрителя с самыми яркими новинками современного кинематографа Италии, пройдет в 7-й раз.













Фестиваль открывается трагикомедией Паоло Вирдзи Как чокнутые. Лента отправляет зрителей в путешествие вместе с двумя девушками, сбежавшими из сумасшедшего дома. Режиссер фильма Паоло Вирдзи – четырехкратный лауреат Венецианского кинофестиваля, автор популярной итальянской драмы Человеческий капитал. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда европейского кино Валерия Бруни-Тедески.









На родине картина получила 5 итальянских Оскаров – премии Давид ди Донателло за лучший фильм, режиссуру, сценарий, продюсера и женскую роль. Лента участвовала в программе Двухнедельник режиссеров 69-го Каннского кинофестиваля и была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль. По окончании фестиваля, 29 июня фильм выйдет в украинский прокат.









Кадр из фильма Как чокнутые Паоло Вирдзи





Кадр из фильма Как чокнутые Паоло Вирдзи





В программу вошла и одна из главных фестивальных картин Италии – Море в огне, ставшая первым документальным фильмом, отмеченным Золотым медведем Берлинского кинофестиваля. Джанфранко Рози, лауреат Золотого льва Венецианского кинофестиваля, посвятил свою новую работу актуальной теме – острову Лампедуза, который последние 20 лет является “вратами в Европу“ для сотен тысяч беженцев из Африки и Ближнего Востока. В Берлине Море в огне также получило приз экуменического жюри и премию от международной правозащитной организации Amnesty International. В Италии лента была номинирована на премию Давид ди Донателло за лучший фильм, режиссера, продюсера и монтаж.









Кадр из фильма Море в огне Джанфранко Рози





Не обошлось и без традиционной итальянской комедии о противостоянии Севера и Юга. Романтическая лента Ты бывала на Луне? рассказывает о гламурной миланской девушке, которая влюбляется в обаятельного апулийского фермера. Режиссер фильма – Паоло Дженовезе, автор зрительского хита Идеальные незнакомцы, собравшего 17 миллионов евро в прокате и удостоенного 11 международных премий.

















Кадр из фильма Ты бывала на Луне? - Паоло Дженовезе





Древним сардинским обычаям посвящена драма Акабадора Энрико Пау, повествующая о так зазываемых убийцах милосердия – женщинах, которые традиционно помогали уйти из жизни пожилым или больным людям.

















Кадр из фильма Акабадора Энрико Пау





Отметим, что организаторами Недели итальянского кино 2017 являются Итальянский институт культуры в Украине, Посольство Италии в Украине и компания Артхаус Трафик. Фестиваль состоится в Киеве 21 – 24 июня, после чего посетит Днепр, Львов, Одессу и Харьков. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.





Смотри видео о Недели итальянского кино 2017:



