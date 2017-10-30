"Слуга народа 2" поборется за приз на фестивале в Германии

Проект студии "Квартал 95", комедию "Слуга народа 2", покажут в конкурсной программе международного кинофестиваля в Коттбусе (Германия). Картина представит нашу страну в категории "Национальные хиты", где показывают самые успешные в прокате фильмы из разных стран. Показ состоится 11 ноября.
В украинский прокат "Слуга народа 2" вышел в конце 2016 года, собрав беспрецедентный бокс-офис — почти 24 миллиона гривень, второй по количеству сборов за все годы независимости Украины среди фильмов локального производства.
Больший бокс-офис среди украинских фильмов — 36 млн грн — сумел собрать только фильм "8 лучших свиданий", также снятый "Кварталом 95".
Зрительская аудитория "Слуги народа 2" составила около 340 тысяч зрителей.
Фестиваль в Коттбусе — рейтинговый кинофорум в Восточной и Центральной Европе, входит в десятку лучших фестивалей мира, по версии журнала Variety.
На немецком языке фильм звучит как "Der Diener des Volkes", и местные СМИ уже успели окрестить картину, как "трогающую за живое" и "правда современной политики".
В ноябре на одном из местных каналов Южной Кореи покажут первый сезон сериала "Слуга народа". А в следующем году к съемкам собственных версий политической комедии по украинскому формату планируют приступить в Греции и Франции.