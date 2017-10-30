"Слуга народа 2" поборется за приз на фестивале в Германии

Проект студии "Квартал 95", комедию "Слуга народа 2", покажут в конкурсной программе международного кинофестиваля в Коттбусе (Германия). Картина представит нашу страну в категории "Национальные хиты", где показывают самые успешные в прокате фильмы из разных стран. Показ состоится 11 ноября.

В украинский прокат "Слуга народа 2" вышел в конце 2016 года, собрав беспрецедентный бокс-офис — почти 24 миллиона гривень, второй по количеству сборов за все годы независимости Украины среди фильмов локального производства.

Больший бокс-офис среди украинских фильмов — 36 млн грн — сумел собрать только фильм "8 лучших свиданий", также снятый "Кварталом 95".

Зрительская аудитория "Слуги народа 2" составила около 340 тысяч зрителей.

На немецком языке фильм звучит как "Der Diener des Volkes", и местные СМИ уже успели окрестить картину, как "трогающую за живое" и "правда современной политики".

В ноябре на одном из местных каналов Южной Кореи покажут первый сезон сериала "Слуга народа". А в следующем году к съемкам собственных версий политической комедии по украинскому формату планируют приступить в Греции и Франции.