Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.19
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.21
USD
26.83
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
30 октября 17, 19:16
"Слуга народа 2" поборется за приз на фестивале в Германии
Слуга народа 2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фильм "Слуга народа 2" представит Украину на международном кинофестивале в Коттбусе (Германия) в категории "Национальные хиты"

Проект студии "Квартал 95", комедию "Слуга народа 2", покажут в конкурсной программе международного кинофестиваля в Коттбусе (Германия). Картина представит нашу страну в категории "Национальные хиты", где показывают самые успешные в прокате фильмы из разных стран. Показ состоится 11 ноября.

В украинский прокат "Слуга народа 2" вышел в конце 2016 года, собрав беспрецедентный бокс-офис — почти 24 миллиона гривень, второй по количеству сборов за все годы независимости Украины среди фильмов локального производства.

Больший бокс-офис среди украинских фильмов — 36 млн грн — сумел собрать только фильм "8 лучших свиданий", также снятый "Кварталом 95".

Зрительская аудитория "Слуги народа 2" составила около 340 тысяч зрителей.


Фестиваль в Коттбусе — рейтинговый кинофорум в Восточной и Центральной Европе, входит в десятку лучших фестивалей мира, по версии журнала Variety.

На немецком языке фильм звучит как "Der Diener des Volkes", и местные СМИ уже успели окрестить картину, как "трогающую за живое" и "правда современной политики".

В ноябре на одном из местных каналов Южной Кореи покажут первый сезон сериала "Слуга народа". А в следующем году к съемкам собственных версий политической комедии по украинскому формату планируют приступить в Греции и Франции.
Delo
Ещё по теме:
Украина и Франция снимут художественный фильм Анна Киевская
Владимир Этуш госпитализирован и находится в реанимации
Какие фильмы Каннского фестиваля покажут в Украине (ВИДЕО)
Появился новый трейлер фильма "Темной башни" по Кингу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Миллионы и мужчины Джулии Робертс: красотка празднует юбилей
noimageПремьеры октября. Лучшие сериалы к Хэллоуину (ВИДЕО)
noimage40 лет «Служебному роману»: любимые фразы (ФОТО)
noimageПремьера скандальной "Матильды": Протесты и красная дорожка
noimageФинал "Игры престолов": букмекеры принимают ставки
Лента новостей