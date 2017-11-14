Amazon создаст сериал по Властелину колец

Компания Amazon подтвердила, что создаст сериал, основанный на книге британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", о чем сообщается в официальном пресс-релизе.

"Властелин колец" - культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны", - отметила сотрудница компании Шэрон Таль Игуадо.





В то же время представитель компании Tolkien Estate and Trust Мэтт Гэлсор, который обладает правами на книгу британского писателя, отметил, что "у Шэрон и ее команды есть необыкновенные идеи - перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина.







