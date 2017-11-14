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14 ноября 17, 10:30
Amazon создаст сериал по Властелину колец
Компания Amazon подтвердила, что создаст сериал, основанный на книге британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", о чем сообщается в официальном пресс-релизе.
"Властелин колец" - культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны", - отметила сотрудница компании Шэрон Таль Игуадо.
В то же время представитель компании Tolkien Estate and Trust Мэтт Гэлсор, который обладает правами на книгу британского писателя, отметил, что "у Шэрон и ее команды есть необыкновенные идеи - перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина.
Ранее сообщалось, что продюсера "Властелина колец" обвинили в сексуальных домогательствах.