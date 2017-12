Сериалы. Главные восторги 2017 года. Часть вторая

Прошлогодний хит братьев Дафферов вернулся на Netflix с большим успехом. Во втором сезоне "Очень странных дел" главным героям придется встретиться один на один с таинственным злом из другого измерения, а так же разобраться со своими возрастными проблемами. Сериал не утратил своего очарования ни на один процент. В нем такая же увлекательная история, затягивающая атмосфера, отличный сценарий, который очень искусно соединяет различные клише и отсылки из других фильмов, таких как "Чужие", "Гремлины", "Парк Юрского периода", "Оно", "Изгоняющий дьявола", "Назад в будущее 2" и "Дракула Брэма Стокера". Дети все так же милы и обаятельны, как и Вайнона Райдер и Дэвид Харбор в роли заботливых взрослых, а фантастики и экшена стало еще больше. Второй сезон "Очень странных дел" это, пожалуй, эталонное продолжение отличной истории. Пока сложно сказать, что нас ожидает в третьем сезоне, но уже два имеющихся навсегда запомнятся сериаломанам своими героями и атмосферой.





Очередным приятным сюрпризом от канала FX оказалась антология "Вражда" о противостоянии двух легенд Золотого века Голливуда – Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис - которое происходило во время съемок фильма "Что случилось с Бэби Джейн?" в 1962 году. Роль Кроуфорд сыграла Джессика Ланж, а роль Дэвис – Сьюзен Сарандон. Обе актрисы великолепно справились со своими ролями, подарив нам очень глубоких и интересных персонажей. Создатель "Американской истории ужасов" Райан Мерфи написал замечательный сценарий, в котором раскрыл все те страсти и переживания, которые кипят на площадке после слов "Стоп! Снято!". Что переживают актеры во время заката карьеры, что они чувствуют, понимая, что больше не нужны зрителям и им больше не дают значимых ролей, как они пытаются ухватиться за последний шанс с надеждой снова вернуться на Олимп. Для многих возрастных актеров финальные серии и вовсе могут показаться настоящим фильмом ужасов. Помимо Ланж и Сарандон среди актерского состава очень выделяется Альфред Молина, сыгравший, пожалуй, свою лучшую роль за карьеру. Сериал "Вражда" обязателен к просмотру всем тем, кому интересна голливудская кухня. (Andrey253)





Если пересмотреть (а для некоторых просто посмотреть) первый сезон сериала Netflix "Корона", можно в очередной раз поразиться чувству, с которым создатель Питер Морган рассказывает о британской королевской семье: людях часто кажущихся холодными и отстраненными. Все это, чтобы сберечь неприкосновенность основы основ, идеала, к которому должны стремиться и в котором должны искать постоянства простые смертные – монархии. Второй сезон не просто является прямым продолжением истории ныне царствующей Елизаветы II, он перенимает и все то, за что многие изначально так полюбили сериал: умный сценарий, потрясающие актеры, завораживающая музыка и общая эстетика интеллигенции, поддерживаемая штабом дизайнеров и художников по костюмам. Во втором сезоне история больше фокусируется на Елизавете и принце Филиппе, которых в первом зачастую затмевал Джон Литгоу со своим портретом Уинстона Черчилля. Да и мир изменился, помрачнел в связи с противостоянием США и Советского Союза, отчего Англии приходится бороться за влияние на радикально изменившейся политической арене. (OlegD)





Нежданно-негаданно в список восторгов уходящего года попал сериал "Тьма". Детище режиссера Барана бо Одара с немецким актерским составом рассказывает историю нескольких семей из вымышленного городка Виндена. Их, как кажется на первый взгляд, обычная жизнь рушится, когда при весьма странных обстоятельствах исчезают двое детей. Тогда на поверхность всплывают тайны не только настоящего, но и прошлого. Казалось бы, все звучит до боли знакомо, но на самом деле оказывается куда сложнее. Говорить что-то конкретное об этом сериале без спойлеров практически невозможно, поэтому ограничимся несколькими причинами, из-за которых не стоит пропускать "Тьму". Во-первых, чертовски депрессивная атмосфера, дополняемая шикарнейшим музыкальным сопровождением. По заверениям создателей шоу, ничего более мрачного на их ТВ еще не было. Ну и, во-вторых, сюжет сериала довольно умело совмещает в себе семейную драму, детектив, напряженный триллер и фантастику, в которую он окончательно и бесповоротно уходит после третьего эпизода. Сериал, как минимум, не оставит равнодушным никого, а если повезет, то возможно прикует вас к экранам на несколько дней, с желанием узнать ответы на все сюжетные повороты, которые даже опытного зрителя заставят поломать голову - уж в этом будьте уверены.





Второй сезон "Изгоняющего дьявола", несмотря на провисание действия ближе к финалу, все-таки удостоился упоминания в списке восторгов 2017 года. И похвалить есть за что. По сравнению с первым сезоном действие перенесено из каменных джунглей на уединенный остров, а в центре сюжета окажутся обитатели детского приюта, вокруг которых и происходит всякого рода чертовщина. Вот тут-то к ним и заглянут на огонек старые знакомые - Маркус Кин и Томас Ортега. Смена локаций оказалась чертовски верным решением, ведь мелькающие в кадре темные леса, заброшенные хижины и склепы придают сериалу еще больше атмосферности, что в сериале подобного жанра, безусловно, важно. Также одним из преимуществ второго сезона стало заметное прибавление динамики - нас с первых же минут бросают в самую гущу событий, что не может не радовать. Ну и, конечно, не забудем упомянуть, что создатели приготовили для нас весьма приятный сюрприз в виде неожиданного сюжетного твиста, который, несомненно, взбудоражит многих зрителей. (Scream 4)





После просмотра фильма "Планета Ка-Пэкс" кто-то (как я) верит, что главный герой – инопланетянин. Он появился с лучом солнца и ушел в никуда – улетел на родную планету. А кто-то думает, что он просто сумасшедший. Так и в сериале "ОА", который покорил мою душу, главная героиня – ранее Прэйри, а ныне ОА (Брит Марлинг) - не похожа на других. Отсутствовав дома семь лет, она возвращается другим человеком и собирает вокруг себя местных отщепенцев (четырех "сложных" подростков и их невезучую толстуху-учительницу), превращая их со временем в сплоченную команду людей, готовых на самопожертвование и подвиг! Поэтому лично я верю, что она – ангел, а не психически неуравновешенная девушка, как подумает большинство. С волнением жду продолжения истории о судьбе Прэйри и ее друзей, обещанном Netflix. Остается надеяться, что Зал Батманглидж и Брит Марлинг не уронят планку качества и зрители получат отличную мистическую драму в следующем году. На момент написания статьи никаких подробностей о сюжете, дате премьеры и количеству эпизодов не сообщалось.





Пять сезонов поклонники сериала "Рэй Донован" добровольно и с наслаждением варятся в адском котле проблем супер-семейки Донован. В голову летят пули, по печени бьют боксерские перчатки и алкоголь. Мы вместе любим и ненавидим, плачем и смеемся...удар...хук слева...отключаюсь. Все ок! Я снова с вами. В мире Рэя это в порядке вещей. Рэй (Лив Шрайбер) продолжает наживать новых врагов. Родня не отстает. Один глава семьи Мики (Джон Войт) выпил из нас крови больше, чем все вампиры мира из своих жертв. В результате боев без правил по-доновански проблемы растут как снежный ком. В эпицентре событий пятого сезона любовь всей жизни Рэя –Эбби (Паула Малкомсон). Даже тон повествования здесь изменился – не теряя жесткости, стал более драматичным. Гайки завинчены, сюжетные линии завершены, история плавно подошла к логическому и неизбежному финалу. The End. Но что это? Сериал продлен на шестой сезон. Hello? Why? Ясно - Show must go on! По воле Showtime Рэя несет навстречу новым приключениям. Внимание, внимание! Рейс "Лос-Анджелес-Нью-Йорк" вылетел в 2018 год. (Angelina)





С самого начала я не верил, что такой герой как Фрэнк Касл в своем сольном сериале сможет обойтись без огромного количества экшена. Режиссер первого сезона "Карателя" Энди Годдар буквально плюет в лицо каждому, кто считает так же. Сериал держится в первую очередь на персонажах. Особенно удались второплановые - Мадани, Либерман, Льюис, Кертис, Билли. Главный герой, который и вовсе показан в ином свете, не стал исключением. На экране Джон Бернтал предстает сразу в двух ипостасях: Фрэнка Касла, бывшего военного, страдающего посттравматическим стрессом, и Карателя, жестокого, не знающего боли и пощады к "падали", связанной со смертью его семьи. Таким образом, нам дают именно реалистичный взгляд на этого персонажа. Ведь не может обычный человек быть бессмертным и бесчувственным Терминатором 24/7. Радует также и то, что Netflix не останавливается на достигнутом и постоянно что-то меняет. "Каратель" не стал исключением. Перед нами сильная военная драма о предательстве, долге, ценности семьи и любви. (Boss)





В конце апреля на суд зрителя был представлен сериал "Американские боги", снятый по мотивам одноименного романа английского писателя Нила Геймана. Насколько экранизация точна и совпадает с литературным первоисточником, будут судить поклонники творчества известного фантаста. Мы же рассматриваем сериал, а именно, первый сезон, состоящий из восьми часовых серий. И он невероятно хорош! Если вы хотите увидеть что-то крайне необычное и даже гротескное, а еще яркое, стильное, красивое, чрезвычайно интересное – "Американские боги" это ваш вариант. В нем нет полутонов. Нет полумер. Краски сочны и даже броски. Диалоги экспрессивны и глубоко метафоричны. Герои, все, как один, харизматичны и притягательны. Сюжет моментально закручивает в водоворот сюрреалистичных приключений, с каждым новым витком приоткрывая завесу тайн прошлого и настоящего, раскрывая характеры и мотивацию главных действующих лиц. От совокупности всех перечисленных характеристик, просмотр первого сезона шоу канала Starz доставляет истинное удовольствие. Сериал официально продлен, будем крепко сжимать кулачки за то, чтобы создателям и актерам удалось, как минимум, удержать столь высокий уровень качества. (КиноManya)





В телевизионном сезоне 2016-2017 завершилась трансляция "Мотеля Бейтсов" и "Оставленных" - сериалов, по ряду причин, не купающихся в лучах славы, но обросших хардкорными фанатами и занявших свое место в ряду самых "замороченных" телепроектов, почти заразивших зрителей своим безумием. Фредди Хаймор виновен в том, что заставил нас всем сердцем полюбить маньяка-шизофреника Нормана Бейтса и встать на его сторону. А благодаря Джастину Теру разговоры с умершими не всегда означают, что ты сошел с ума. Хотя, если по совести, вопрос остается открытым...





Раз уж затронули мистическую тематику, но нельзя обойти вниманием еще два сериала, чьи вторые сезоны оказались ничуть не слабее первых: "Фортитьюд" и "Путь". В арктическом уединенном Фортитьюде, где все на виду, весь второй сезон топилась кровавая баня, в которой не успели попариться единицы. Шаманы, обряды, жестокие убийства, одержимость, интриги, заговоры, борьба за власть любой ценой – белейший снег испытал на себе все оттенки красного. В "Пути", который пытались одолеть главные герои сериала Hulu в этом году, тоже не обошлось без жертв. Наблюдать за противостоянием главных героев, попутно сражающихся с собственными демонами, было невероятно интересно.





Сразу три сериала о блестящих мошенниках, снятые сервисами Netflix, Amazon и Hulu – "Озарк", "Подлый Пит" и "Ясновидец" - приковали к экранам, поскольку оторваться от них было просто невозможно. Гонки по вертикали, хождение по краю пропасти, заигрывание со смертью, пан или пропал, белые наступают и выигрывают – все эти фразеологизмы характеризуют поведение главных героев, которых сыграли Джейсон Бейтман ("Озарк"), Джованни Рибизи ("Подлый Пит") и Джеффри Донован ("Ясновидец"). Каждому из них - финансовому консультанту, карточному шулеру и фокуснику-иллюзионисту - грозила смертельна опасность, и неважно от чьей руки - мексиканского наркокартеля, криминального авторитета или цыганского барона, но умирать-то не хотелось. Захватывающий сюжет, непрекращающийся драйв, неожиданные повороты, напряженные моменты (жестокие и забавные) и хитроумные твисты – все это настоящий подарок для тех, кому нравится наблюдать за людьми, обезображенными интеллектом.





Хотелось бы отметить еще несколько проектов Netflix в этом году: пятый сезон драматической комедии "Оранжевый - хит сезона", второй сезон "Восьмого чувства", а также три новых проекта – "Блеск", "13 причин почему" и "Охота на Унабомбера". Новые сезоны уже знакомых нам сериалов не стали скучнее, а дебютанты этого года, ориентированные на разные целевые аудитории, получились интересными, каждый со своей изюминкой.





Несмотря на своеобразный "Твин Пикс", нам есть, за что благодарить Showtime, снимающего злободневные, неполиткорректные и блестящие сериалы. "Миллиарды" и "Бесстыдники", без вас восторги 2017 года были бы неполными!