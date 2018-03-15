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15 марта 18, 14:00
Большой киноляп нашли в ролике "Фантастических тварей"
Фантастические твари
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Обнаружили его в недавно выпущенном проморолике фанаты "поттерианы". Имеется ввиду эпизод с трансгрессированием героев в школу Хогвартс.
Обнаружили его в недавно выпущенном проморолике фанаты "поттерианы". Имеется ввиду эпизод с трансгрессированием героев в школу Хогвартс.

Поклонники "поттерианы" обнаружили в новом проморолике фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда крупный киноляп. Об этом сообщает The Independent.

В частности, имеется ввиду эпизод с трансгрессированием (телепортацией) героев в школу чародейства и волшебства Хогвартс. В книгах Джоан Роулинг не раз отмечалось, что  трансгроссировать в Хогвартс невозможно никому, кроме Альбуса Дамблдора.

Такие меры были приняты для того, чтобы обезопасить учеников заведения от злодеев. При этом данный запрет никогда не снимался.

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Ранее сообщалось, что был обнародован первый проморолик фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда.

Смотрите все киногрехи "Фантастические твари и где они обитают"


Korrespondent
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