Большой киноляп нашли в ролике "Фантастических тварей"

Поклонники "поттерианы" обнаружили в новом проморолике фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда крупный киноляп. Об этом сообщает The Independent.

В частности, имеется ввиду эпизод с трансгрессированием (телепортацией) героев в школу чародейства и волшебства Хогвартс. В книгах Джоан Роулинг не раз отмечалось, что трансгроссировать в Хогвартс невозможно никому, кроме Альбуса Дамблдора.

Такие меры были приняты для того, чтобы обезопасить учеников заведения от злодеев. При этом данный запрет никогда не снимался.

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Ранее сообщалось, что был обнародован первый проморолик фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда.

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