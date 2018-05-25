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25 мая 18, 10:30
Продюсер Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции
Харви Вайнштейн
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Голливудского продюсера обвиняют в многочисленных домогательствах и изнасилованиях. Как минимум в одном случает ему предъявят обвинения.

Продюсер Харви Вайнштейн, который был обвинен многочисленными женщинами в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, может сдаться полиции. Об этом пишет New York Daily News.

По информации издаиня New York Times, задержание режиссера планируют провести в пятницу.

Также известно, что как минимум за один эпизод изнасилования ему будут предъявлены обвинения. Речь идет о Люсии Эванс, которую в 2004 году кинематографист принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн был обвинен в изнасиловании помощницей продюсера сериала  Netflix Александрой Каносой. 
Korrespondent
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