Продюсер Харви Вайнштейн намерен сдаться полиции

Продюсер Харви Вайнштейн, который был обвинен многочисленными женщинами в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, может сдаться полиции. Об этом пишет New York Daily News.

По информации издаиня New York Times, задержание режиссера планируют провести в пятницу.

Также известно, что как минимум за один эпизод изнасилования ему будут предъявлены обвинения. Речь идет о Люсии Эванс, которую в 2004 году кинематографист принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн был обвинен в изнасиловании помощницей продюсера сериала Netflix Александрой Каносой.